أخبار البلد

المدارس للطلاب : الموبايل ممنوع بتعليمات من الوزارة

ياسمين بدوي

نشرت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، تنويها عاجلا لجميع الطلاب ، شددت خلاله على ورود تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم ، تنص على ضرورة الإلتزام بمنع الموبايل في المدارس

وقالت المدارس :​بناءاً على التعليمات الوزارية وحرصاً على توفير بيئة تعليمية تركز على التحصيل الدراسي وبناء المهارات الإجتماعية ، نود التذكير بقرار منع استخدام الهاتف المحمول داخل الحرم المدرسي ، لتقليل التشتت وحماية الخصوصية وتشجيع التفاعل المباشر بين الطلاب.

وأضافت المدارس : يُرجى الإلتزام بعدم إحضار الهاتف المحمول ونرجوا من السادة أولياء الأمور متابعة ذلك

وعلى جانب آخر ، كان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  حزمة الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي الماضي، وفي مقدمتها خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، وتوفير المعلمين في المواد الأساسية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مما أسهم في تحقيق تحسن ملحوظ في نسب حضور الطلاب، حيث بلغت نحو 87٪ منذ بداية العام الدراسي الحالي.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف أيضا إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج الصف الأول الثانوي، وذلك من خلال استخدام منصة "كيريو" بالتعاون مع اليابان، والتي تتيح للطلاب التفاعل العملي مع مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، بما يواكب التوجه العالمي نحو تعليم الجيل الرقمي وتأهيل الطلاب لسوق العمل المستقبلي.

وتطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مؤكدا أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير التعليم، في ظل أهمية إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى إطلاق نموذج للتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين بهدف منح شهادات معتمدة دولية للطلاب خريجي التعليم الفني، وعلى رأسهم إيطاليا، مع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه الشراكة من خلال نموذج يجمع بين الوزارة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، معربا عن تطلعه للتوسع في هذه الشراكات مع الجانب البريطاني.

