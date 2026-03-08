قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، إصابة ثلاثة أشخاص وتعرض منشأة تعليمية في منطقة المحرق لأضرار، نتيجة سقوط شظايا صاروخية، في ظل الهجمات التي تنسب إلى إيران على أراضي المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشظايا الصاروخية تسببت في إصابة ثلاثة أشخاص إضافة إلى أضرار مادية في مبنى تابع لإحدى الجامعات في المحرق.

كما أشارت إلى أن الهجمات استهدفت مرافق مدنية بشكل عشوائي، مؤكدة تعرض محطة لتحلية المياه لأضرار مادية بعدما استهدفت بطائرة مسيرة.

اعتراض مئات التهديدات الجوية

من جانبها، أعلنت قوة دفاع البحرين في وقت سابق اعتراض وتدمير 243 تهديداً جوياً منذ بداية الهجمات الإيرانية على المملكة.

ووفق بيان القيادة العامة، شملت هذه التهديدات 92 صاروخاً و151 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو الأراضي البحرينية.

وأكدت أن أنظمة الدفاع الجوي ما تزال تتصدى لموجات متتالية من الهجمات، معتبرة أن استهداف المنشآت المدنية يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

دعوات للالتزام بالإرشادات

ودعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتوجه إلى أقرب مكان آمن عند سماع صفارات الإنذار، مع متابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

كما شددت على ضرورة الابتعاد عن مواقع سقوط الحطام أو أي أجسام مجهولة قد تكون خطرة.

وزارة الداخلية البحرينية إيران قوة دفاع البحرين البحرين إصابة ثلاثة أشخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

الضحية

أوردر أحذية مش أكل .. مفاجأة في فيديو الدليفري الصادم | تفاصيل مثيرة وتصريحات خاصة

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تثير قلق الجمهور

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي يكشف عن الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ترشيحاتنا

الأوقاف

الأوقاف تنظم 1038 قافلة دعوية لعلاج الخلافات الزوجية

لماذا نرتكب المعاصي في رمضان

لماذا نفعل المعاصي في رمضان والشياطين مقيدة؟.. علي جمعة: احذر اثنين

أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات..الإفتاء توضح

أفضل ليال يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات..الإفتاء توضح

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد