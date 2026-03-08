إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، إصابة ثلاثة أشخاص وتعرض منشأة تعليمية في منطقة المحرق لأضرار، نتيجة سقوط شظايا صاروخية، في ظل الهجمات التي تنسب إلى إيران على أراضي المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشظايا الصاروخية تسببت في إصابة ثلاثة أشخاص إضافة إلى أضرار مادية في مبنى تابع لإحدى الجامعات في المحرق.

كما أشارت إلى أن الهجمات استهدفت مرافق مدنية بشكل عشوائي، مؤكدة تعرض محطة لتحلية المياه لأضرار مادية بعدما استهدفت بطائرة مسيرة.

اعتراض مئات التهديدات الجوية

من جانبها، أعلنت قوة دفاع البحرين في وقت سابق اعتراض وتدمير 243 تهديداً جوياً منذ بداية الهجمات الإيرانية على المملكة.

ووفق بيان القيادة العامة، شملت هذه التهديدات 92 صاروخاً و151 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو الأراضي البحرينية.

وأكدت أن أنظمة الدفاع الجوي ما تزال تتصدى لموجات متتالية من الهجمات، معتبرة أن استهداف المنشآت المدنية يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

دعوات للالتزام بالإرشادات

ودعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتوجه إلى أقرب مكان آمن عند سماع صفارات الإنذار، مع متابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

كما شددت على ضرورة الابتعاد عن مواقع سقوط الحطام أو أي أجسام مجهولة قد تكون خطرة.