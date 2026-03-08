كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»

لم يكن خبر إصابة لاعب النادي الأهلي كريم فؤاد مجرد خبر عابر داخل القلعة الحمراء بل تحول إلى لحظة إنسانية لافتة داخل الوسط الكروي المصري بعدما تلقى اللاعب سيلًا من رسائل الدعم والمساندة من زملائه ونجوم الكرة والإعلام عقب تجدد إصابته في الركبة.

كريم فؤاد الذي عرف داخل الفريق بلقب " الجوكر" بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز وجد نفسه مجددًا في مواجهة اختبار صعب بعدما كشفت الفحوصات الطبية الأخيرة عن تعرضه لقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي وهو ما أعاد القلق إلى جماهير الأهلي التي تتابع مسيرة اللاعب منذ عودته من إصابة سابقة في الركبة.

تشخيص طبي دقيق

من جانبه كشف طبيب الفريق أحمد جاب الله تفاصيل الإصابة موضحًا أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أظهرت وجود قطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي وهو ما يتطلب متابعة طبية دقيقة خلال الفترة المقبلة.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الجهاز الطبي يتعامل مع الحالة بحذر شديد من أجل اختيار أفضل برنامج علاجي يضمن تعافي اللاعب بشكل كامل دون تعريضه لأي مضاعفات قد تؤثر على مستقبله داخل الملاعب.

استشارة الخبير الألماني

وفي خطوة تعكس حرص النادي على تقديم أفضل رعاية طبية للاعب أكد جاب الله أن التقرير الطبي الكامل وصور الأشعة الخاصة بكريم فؤاد تم إرسالها إلى الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة السابقة في الركبة.

ويهدف الجهاز الطبي من هذه الخطوة إلى الاستفادة من خبرة الطبيب الألماني وتحديد الطريقة المثلى للعلاج سواء بالاعتماد على برنامج تأهيلي مكثف أو اللجوء إلى تدخل جراحي محدود إذا تطلبت الحالة ذلك.

ويأمل الجهاز الطبي أن تسهم التقنيات الحديثة في تقليل فترة غياب اللاعب وتسريع عودته إلى الملاعب بأفضل حالة بدنية ممكنة.

خطة علاجية حذرة

ووفقا للمصادر الطبية داخل النادي فإن تحديد البرنامج العلاجي النهائي سيعتمد بشكل أساسي على درجة القطع الجزئي في الرباط الصليبي حيث يدرس الفريق الطبي إمكانية الاكتفاء بالعلاج الطبيعي والتأهيل المكثف.

وفي حال عدم الاستجابة الكاملة للعلاج التأهيلي قد يتم اللجوء إلى تدخل جراحي بسيط لضمان استقرار الركبة بشكل كامل قبل عودة اللاعب للمشاركة في المباريات.

ويخضع كريم فؤاد خلال الفترة المقبلة لسلسلة من جلسات العلاج الطبيعي والفحوصات الدورية لمتابعة تطور حالته وسط حالة من التفاؤل داخل الجهاز الطبي بإمكانية تعافيه بشكل جيد.

موجة دعم من زملائه

وبمجرد انتشار خبر الإصابة سارع عدد كبير من نجوم الأهلي إلى دعم زميلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة واضحة تعكس قوة العلاقة داخل غرفة ملابس الفريق.

وكان من أبرز الداعمين النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه الذي نشر صورة لكريم فؤاد عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلًا: "ترجع بالسلامة يا بطل".

كما حرص الظهير الأيمن للأهلي محمد هاني على توجيه رسالة مؤثرة لزميله كتب فيها: "ألف سلامة يا حبيبي.. وهترجع أقوى وأحسن إن شاء الله".

ولم يختلف موقف لاعب الفريق أحمد سيد زيزو الذي نشر رسالة دعم عبر حسابه متمنيًا عودة كريم فؤاد سريعًا إلى الملاعب.

كما انضم إمام عاشور إلى قائمة الداعمين مكتفيًا برسالة قصيرة لكنها معبرة قال فيها: "ترجع بالسلامة يا حبيبي".

رسائل من الوسط الرياضي

الدعم لم يتوقف عند زملاء اللاعب داخل الفريق بل امتد إلى شخصيات بارزة في الوسط الرياضي المصري.

فقد وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك كتب فيها: "ألف سلامة على كريم فؤاد.. المؤمن دائمًا مُبتلى.. إن شاء الله ترجع أقوى وأفضل".

كما حرص الناقد الرياضي عمرو الدردير على توجيه رسالة دعم للاعب متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب.

رسالة شقيقه تطمئن الجماهير

وفي ظل القلق الذي انتاب جماهير الأهلي خرج ميدو فؤاد شقيق اللاعب برسالة طمأنينة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الإصابة أقل خطورة مما تم تداوله في بعض الصفحات مشيرًا إلى أن الفحوصات أظهرت أن الحالة أبسط بكثير من التوقعات وأن عودة اللاعب قد تكون قريبة.

كما وجه شقيق اللاعب رسالة شكر خاصة إلى جماهير الأهلي مشيدًا بالدعم الكبير الذي تلقاه كريم خلال الأيام الماضية.

وقال في رسالته إن حجم الحب والدعوات التي تلقاها شقيقه من جماهير الأهلي كان لافتًا مؤكدًا أن هذا الدعم كان له أثر كبير في رفع معنويات اللاعب.

علاقة خاصة مع الجماهير

ويحظى كريم فؤاد بعلاقة مميزة مع جماهير الأهلي التي لطالما أشادت بروحه القتالية داخل الملعب وقدرته على تقديم أدوار مختلفة لخدمة الفريق.

ورغم قسوة الإصابات التي واجهها اللاعب في مسيرته فإن كثيرين داخل النادي يرون أنه يمتلك شخصية قوية تساعده على تجاوز هذه المحنة والعودة مجددًا إلى الملاعب بنفس الحماس والطموح.