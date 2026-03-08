قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2026 .. والقنوات الناقلة
«الداخلية الكويتية» تعلن استشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود
زكاة الفطر.. الإفتاء توضح هل يجوز إعطائها لشخص واحد أم أكثر ؟
مشروع قانون المستشفيات الجامعية على طاولة مجلس الشيوخ .. اليوم
طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة
رقم 3 الأهم .. احرص على تناول الرمان يوميًا لهذه الأسباب
محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر .. اليوم
بشعار ملوّن .. جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026: تمكين المرأة أساس المساواة والعدالة
الحب أم الأبوة؟|محمد فراج يُواجه قرارات صعبة لرؤية ابنته.. مواقف مؤثرة بالحلقة الثالثة من «أب ولكن»
رياضة

هترجع أقوى وأحسن.. محمد هاني يُدعّم كريم فؤاد بعد إعلان إصابته

علا محمد

حرص محمد هاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على دعم ومساندة زميله كريم فؤاد، بعد تأكد إصابته بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

وكتب هاني عبر حسابه علي إنستجرام "ألف سلامة يا حبيبي وهترجع أقوى وأحسن والله".

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه إصابة لاعبه كريم فؤاد بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأشعة التي أجريت للاعب أكدت إصابته، وتم إرسال التقرير الطبي وصور الأشعة إلى الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة السابقة، للتشاور حول تحديد طريقة العلاج المناسبة.

وتعرض فؤاد للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، حيث اشتكى من آلام في الركبة وسقط متأثرًا بالإصابة في الدقيقة السابعة من اللقاء، الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة، محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.

محمد هاني نجم الفريق الاول لكرة القدم الأهلي كريم فؤاد أحمد جاب الله الزمالك

كريم فهمي

كريم فهمي: غياب الجمهور أثر بشكل كبير على مستوى المنافسة في الدوري المصري

مسلسل بابا وماما جيران

أحمد داود يرفع قضية طاعة على طليقته في مسلسل بابا وماما جيران

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تعيش مع أحمد فهمي في اسأل روحك

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

