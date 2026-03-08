قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار بني سويف| انطلاق مبادرة «متضيعش صيامك» و«التموين» تُواصل جهودها الرقابية وحملاتها.. و«الصحة»: مرور مفاجئ لفريق الرعاية الأساسية على الوحدات

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

تموين بني سويف يواصل جهوده الرقابية وحملاته التفتيشية الميدانية لضبط الأسواق
نفذت مديرية التموين والتجارة والداخلية بمحافظة بني سويف عدة حملات تفتيشية، في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.


صحة بني سويف: مرور مفاجئ لفريق الرعاية الأساسية على وحدة الحمرايا شرق النيل
قامت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بتنفيذ مرور ميداني على وحدة الحمرايا الصحية التابعة لإدارة بني سويف الصحية، وذلك يوم السبت 7 مارس، في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية.

وتم المرور تحت إشراف الدكتور أحمد أشرف مدير إدارة الرعاية الأساسية، وضم الفريق كلًا من الدكتورة منى عبد الحسيب مساعد مدير الإدارة، والدكتور أحمد دياب من تفتيش الصيدلة، والأستاذة منال رجب عضو إدارة مكافحة العدوى.

انطلاق مبادرة "متضيعش صيامك" بمركز شباب منقريش ببني سويف.. صور
​في إطار خطة الدولة لحماية الشباب واستثمار طاقاتهم خلال شهر رمضان المبارك، شهد مركز شباب منقريش بمحافظة بني سويف تنفيذ فعاليات المبادرة التوعوية "ما تضيعش صيامك".

​تأتي المبادرة كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، حيث تم التنفيذ بالتنسيق بين:-​وزارة الشباب والرياضة (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف - إدارة التعليم المدني) و​صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (التابع لرئاسة مجلس الوزراء - وحدة متطوعي بني سويف).

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

