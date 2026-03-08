أخبار بني سويف| انطلاق مبادرة «متضيعش صيامك» و«التموين» تُواصل جهودها الرقابية وحملاتها.. و«الصحة»: مرور مفاجئ لفريق الرعاية الأساسية على الوحدات

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

تموين بني سويف يواصل جهوده الرقابية وحملاته التفتيشية الميدانية لضبط الأسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة والداخلية بمحافظة بني سويف عدة حملات تفتيشية، في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.



صحة بني سويف: مرور مفاجئ لفريق الرعاية الأساسية على وحدة الحمرايا شرق النيل

قامت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بتنفيذ مرور ميداني على وحدة الحمرايا الصحية التابعة لإدارة بني سويف الصحية، وذلك يوم السبت 7 مارس، في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية.

وتم المرور تحت إشراف الدكتور أحمد أشرف مدير إدارة الرعاية الأساسية، وضم الفريق كلًا من الدكتورة منى عبد الحسيب مساعد مدير الإدارة، والدكتور أحمد دياب من تفتيش الصيدلة، والأستاذة منال رجب عضو إدارة مكافحة العدوى.

انطلاق مبادرة "متضيعش صيامك" بمركز شباب منقريش ببني سويف.. صور

​في إطار خطة الدولة لحماية الشباب واستثمار طاقاتهم خلال شهر رمضان المبارك، شهد مركز شباب منقريش بمحافظة بني سويف تنفيذ فعاليات المبادرة التوعوية "ما تضيعش صيامك".

​تأتي المبادرة كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، حيث تم التنفيذ بالتنسيق بين:-​وزارة الشباب والرياضة (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف - إدارة التعليم المدني) و​صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (التابع لرئاسة مجلس الوزراء - وحدة متطوعي بني سويف).