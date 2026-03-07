صحة بني سويف: مرور مفاجئ لفريق الرعاية الأساسية على وحدة الحمرايا شرق النيل

قامت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بتنفيذ مرور ميداني على وحدة الحمرايا الصحية التابعة لإدارة بني سويف الصحية، وذلك يوم السبت 7 مارس، في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية.

وتم المرور تحت إشراف الدكتور أحمد أشرف مدير إدارة الرعاية الأساسية، وضم الفريق كلًا من الدكتورة منى عبد الحسيب مساعد مدير الإدارة، والدكتور أحمد دياب من تفتيش الصيدلة، والأستاذة منال رجب عضو إدارة مكافحة العدوى.

وتفقد الفريق أقسام الطوارئ وعيادة الأسنان والصيدلية وتنظيم الأسرة وغرفة التعقيم، كما تم متابعة انتظام العمل بالبرامج الفنية المختلفة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل الوحدة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة الطبية.

ورصد الفريق عددًا من الملاحظات الفنية والإدارية، حيث شدد وكيل وزارة الصحة على سرعة تلافيها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.