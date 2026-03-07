تموين بني سويف يواصل جهوده الرقابية وحملاته التفتيشية الميدانية لضبط الأسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة والداخلية بمحافظة بني سويف عدة حملات تفتيشية، في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

وتضمن تقرير جهود مديرية التموين، الذي أعده وكيل الوزارة محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 28 فبراير 2026 حتى 6 مارس 2026 بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

وقد أسفرت الحملات على المخابز البلدية عن تحرير 205 مخالفات شملت: إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ميزان معتمد، والتوقف الكلي عن الإنتاج، وعدم وجود ماكينة صرف.

كما تم تحرير 34 مخالفة لبدالين تموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، و9 محاضر لحيازة وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، و8 مخالفات بالأسواق العامة ومراكز تجميع الألبان والأسمدة الزراعية، و6 مخالفات في مجال المواد البترولية، و24 مخالفة لمنشآت لعدم وجود شهادة صحية سارية، و22 مخالفة لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 جنح لمنشآت تجارية لإعلانها عن أوكازيون دون الحصول على تصريح، و2 مخالفة لمنشآت لإدارة نشاط بدون ترخيص.