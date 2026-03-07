برلماني: مصر بقيادة الرئيس السيسي ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط

أشاد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن الكلمة حملت رسائل مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز استقرار الدولة وحماية مصالح المواطنين في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأكد مدكور، أن حديث الرئيس السيسي بشأن ضرورة حماية الجبهة الداخلية والتصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار يعكس انحياز الدولة الكامل للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بمواجهة أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة تمثل رسالة حاسمة للحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس كشفت عن رؤية واضحة لبناء الإنسان المصري، حيث تواصل الدولة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة، لافتا إلى أن ما تقدمه الأكاديمية العسكرية المصرية من برامج إعداد وتأهيل للكوادر يعكس اهتمام الدولة بتخريج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية بكفاءة واقتدار.

وأضاف مدكور، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الكفاءة هي المعيار الوحيد لاختيار الدارسين داخل الأكاديمية العسكرية، بعيدًا عن أي مجاملة أو تمييز، يعزز قيم العدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن، ويسهم في إعداد قيادات وطنية قادرة على مواجهة التحديات المختلفة.

وأشار النائب أسامة مدكور، إلى أن رسائل الرئيس بشأن الأوضاع الإقليمية والحروب الدائرة في المنطقة تعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم السلام ورفض التصعيد، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل أداء دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.