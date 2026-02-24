قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: المحليات ركيزة الإصلاح الإداري وبوابة تمكين المواطن في الجمهورية الجديدة

النائب أسامة مدكور
النائب أسامة مدكور
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب حزب مستقبل وطن، أن المضي قدمًا في استكمال انتخابات المجالس المحلية يمثل خطوة جوهرية في مسار استعادة البناء المؤسسي الكامل للدولة، وتنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح مدكور، في تصريحات صحفية اليوم، أن المرحلة الراهنة تتطلب وجود مجالس محلية منتخبة تمارس دورها الرقابي والتنموي جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن غيابها لسنوات أوجد ضغطًا مضاعفًا على المحافظين ورؤساء المدن والأحياء، في ظل عدم وجود ظهير شعبي منتخب يعكس أولويات المواطنين ويشارك في ترتيبها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدستور وضع إطارًا واضحًا لتشكيل المجالس المحلية بما يضمن تمثيلًا متوازنًا لفئات المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب والمرأة والعمال والفلاحون وذوو الإعاقة، وهو ما يعكس فلسفة تقوم على توسيع قاعدة المشاركة السياسية وترسيخ مبدأ العدالة في التمثيل.

وشدد مدكور على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيانات خدمية، بل شريك أساسي في وضع خطط التنمية المحلية ومتابعة تنفيذها، ومراجعة الموازنات، واقتراح الحلول للمشكلات اليومية المتعلقة بالمرافق والبنية التحتية والإسكان، مؤكدًا أن وجودها سيُحدث فارقًا ملموسًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن صدور قانون إدارة محلية متوازن سيحسم آليات العلاقة بين المجالس المنتخبة والسلطة التنفيذية، بما يحقق التكامل ويمنع تضارب الاختصاصات، ويضمن وضوح المسؤوليات والمحاسبة.

واختتم النائب أسامة مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن تمكين الإدارة المحلية هو أحد مفاتيح الجمهورية الجديدة، وأن انتخابات المحليات ستكون فرصة حقيقية لإفراز كوادر سياسية وتنفيذية شابة قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار على المستوى القاعدي.

انتخابات المجالس المحلية المجالس المحلية النائب أسامة مدكور أسامة مدكور حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. تهنئة لمجلس الجامعة والكنيسة الكاثوليكية للمحافظ.. ومنظومة لتوفيرالسلع ومواجهة تحديات المياه والصرف

انطلاق دور مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد

انطلاق مباريات اليوم الأول في الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بورسعيد بمشاركة 18 فريقًا

صرف الدقيق البلدي بديلاً للخبز المدعم عبر 36 مستودعًا بأسيوط

تموين أسيوط: صرف الدقيق البلدي بديلا للخبز المدعم عبر 36 مستودعا

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد