برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد ضرورة تطوير المناهج التعليمية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرسائل التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس إدراكا عميقا لأهمية تطوير منظومة التعليم في مصر، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات الدولة الحديثة والتعامل بكفاءة مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.



وقال «محسب» إن تأكيد الرئيس على أن بناء الإنسان يمثل الهدف الرئيسي للبرامج التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية يعكس رؤية شاملة تتجاوز حدود التعليم التقليدي، لتشمل بناء الشخصية المتكاملة القادرة على التفكير النقدي والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن هذه الرؤية يجب أن تمتد إلى مختلف مراحل التعليم في مصر.



وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن المرحلة الراهنة تتطلب مراجعة مستمرة للمناهج الدراسية وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار «محسب» إلى أن توجيهات الرئيس تعكس توجه الدولة نحو ربط التعليم بالتنمية الاقتصادية، بحيث تصبح المؤسسات التعليمية حاضنة لإعداد الكوادر المؤهلة التي يحتاجها سوق العمل، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية، لضمان مواءمة البرامج التعليمية مع المهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة.



وأضاف النائب أن ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة من توسع في إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم العالي، لكنه يحتاج بالتوازي إلى تطوير المحتوى العلمي والبرامج الدراسية، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك مهارات عملية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.



كما شدد محسب على أن عملية بناء الإنسان لا تقتصر على الجانب المعرفي فقط، وإنما تشمل أيضا تنمية الوعي الوطني والثقافي لدى الشباب، وهو ما أشار إليه الرئيس خلال كلمته، مؤكدا أن إعداد جيل واع بتحديات وطنه وقادر على الحفاظ على مقدراته يمثل أحد أهم عوامل استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية.



وأكد النائب أيمن محسب أن الاستثمار في التعليم وتأهيل الكوادر البشرية يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في أي دولة، مشددا على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة بضرورة الإسراع في تطوير المناهج التعليمية وأساليب التدريب والتأهيل، بما يضمن إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يواكب طموحات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.