بعد تحركات الزراعة.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تداول مبيدات مغشوشة

أطلقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، برئاسة الدكتورة هالة أبو يوسف، تحركًا موسعًا لمواجهة ظاهرة تداول المبيدات غير المشروعة والمغشوشة، لما تمثله من تهديد للصحة العامة والبيئة وجودة المحاصيل الزراعية.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على سوق المبيدات وحماية منظومة الإنتاج الزراعي في مصر.



عقوبة غش المبيدات بقانون الغش والتدليس



في هذا الصدد ، أقر القانون عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبي جرائم غش المبيدات بقانون الغش والتدليس .



حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.



و نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق .