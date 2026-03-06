صحة بني سويف: تقديم 3800 خدمة والكشف على 1350 مريضا في قافلة بإهناسيا

نفذت مديرية الصحة ببني سويف تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة قافلة علاجية بقرية تمام كسّاب_مركز اهناسيا _ على مدار يومي الأربعاء والخميس 4 و5 مارس الجاري،في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وتم تنفيذ القافلة من خلال فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وضمت القافلة 9عيادات في 8 تخصصات هي (الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، العظام)، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1351 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان. كما شملت الخدمات إجراء 74 تحليل دم و96تحليل طفيليات ، 8 حالات أشعة عادية، 2 أشعة أسنان و40حالة موجات فوق صوتية، إلى جانب تحويل 12 حالة لعمل تقارير طبية ونفقة دولة ، تحويل عدد 5 مرضى لعمل تقارير طبية ونفقة دولة

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متعددة شملت التوعية بفيروس كورونا ومتابعة الحمل وتنظيم الأسرة وسرطان الثدي وسلامة الغذاء وسوء استخدام الأدوية والرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة.

وفي إطار مبادرات الكشف المبكر، تم إجراء فحوصات للاطمئنان على ضغط الدم والسكر لعدد 300 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة إلى 3879 خدمة طبية، بما يعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمة الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.



