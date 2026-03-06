محافظ بني سويف يستقبل وفد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ويؤكد دعم المؤسسات التعليمية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف، وهم: الدكتور خالد عبد العظيم أحمد عميد الكلية، الدكتور السيد محمد علي عمار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور جمال رجب عبد الحسيب، والأستاذ الدكتور مصطفى فاروق عبد العليم، والدكتور مبروك محمد حسن عضو هيئة التدريس بالكلية.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بما تتميز به المحافظة من تنوع في منظومة التعليم الجامعي، الذي يجمع بين التعليم الأزهري والعام والتكنولوجي، وغيرها، مؤكدًا أن هذا التنوع يسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة في مختلف المجالات، ويعزز من دور المؤسسات التعليمية في دعم جهود التنمية وبناء الوعي.

ومن جانبهم، قدم وفد الكلية التهنئة للمحافظ بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولي مسؤولية المحافظة، معربين عن تمنياتهم له بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله.