محافظ بني سويف يستقبل وفد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ويؤكد دعم المؤسسات التعليمية

سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف، وهم: الدكتور خالد عبد العظيم أحمد عميد الكلية، الدكتور السيد محمد علي عمار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور جمال رجب عبد الحسيب، والأستاذ الدكتور مصطفى فاروق عبد العليم، والدكتور مبروك محمد حسن عضو هيئة التدريس بالكلية.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بما تتميز به المحافظة من تنوع في منظومة التعليم الجامعي، الذي يجمع بين التعليم الأزهري والعام والتكنولوجي، وغيرها، مؤكدًا أن هذا التنوع يسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة في مختلف المجالات، ويعزز من دور المؤسسات التعليمية في دعم جهود التنمية وبناء الوعي.

ومن جانبهم، قدم وفد الكلية التهنئة للمحافظ بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولي مسؤولية المحافظة، معربين عن تمنياتهم له بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله.

