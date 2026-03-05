تنفيذًا لتوجيهات المحافظ .. رئيس مدينة بني سويف يتابع المطالب الخدمية لقرية سنور

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، قام محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، مساء أمس بزيارة ميدانية إلى قرية سنور، وذلك في إطار متابعة مطالب المواطنين وتعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم على أرض الواقع.

وخلال الزيارة، التقى رئيس المدينة بعدد من أهالي القرية، حيث تم مناقشة عدد من المطالب التي طرحها المواطنون خلال لقاء المواطنين الأخير مع المحافظ، وعلى رأسها طلب إنشاء مطب صناعي بمدخل القرية على الطريق الصحراوي الشرقي، بالإضافة إلى مطلب تخصيص قطعة أرض لإقامة موقف سيارات لخدمة أهالي القرية.

ودار حوار مفتوح حول أبرز احتياجات القرية والمطالب الخدمية التي تشغل المواطنين، حيث تم التأكيد على أن المحافظة حريصة على الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد رئيس المدينة خلال اللقاء أن اللواء عبد الله عبد العزيز يولي أهمية كبيرة للتواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمشكلاتهم، مشددًا على أن توجيهات المحافظ ترتكز على رفع وعي المواطنين بأهمية دورهم كشركاء في مواجهة التحديات وحل المشكلات، سواء من خلال التعاون مع الأجهزة التنفيذية أو اقتراح الحلول أو الالتزام بالسلوكيات الإيجابية والقانون، وهو ما يسهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم التنسيق مع هيئة الطرق والكباري، باعتبارها جهة الولاية على الطريق الصحراوي الشرقي، حيث تم تنفيذ مطب صناعي مؤقت بمدخل القرية، مع تدعيم محيطه بعدد من اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية، بما يحقق عامل الأمان ويحافظ على سلامة المواطنين، خاصة مع الكثافة المرورية على الطريق.

وأشار إلى أن توجيهات المحافظ شددت كذلك على أهمية نشر الوعي المروري بين المواطنين، مؤكدًا أن الحد من الحوادث لا يتحقق فقط من خلال إنشاء المطبات الصناعية، وإنما يتطلب أيضًا الالتزام بقواعد المرور واتباع الإرشادات المرورية، خاصة في المناطق التي تضم منشآت خدمية أو تعليمية.

كما وجه المحافظ بتكثيف برامج التوعية داخل المدارس لترسيخ الثقافة المرورية لدى الطلاب، من خلال الإذاعة المدرسية والمجلات الحائطية والأنشطة التوعوية المختلفة، بما يسهم في نشر السلوكيات المرورية الصحيحة بين النشء وتعزيز الحفاظ على سلامة المواطنين.

وتناول اللقاء أيضًا مناقشة مطلب إنشاء موقف سيارات لخدمة أهالي القرية، حيث أوضح رئيس المدينة أن القرية مدرجة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأن قطعة الأرض المقترحة لإقامة الموقف متوافرة بالفعل، ومن المقرر البدء في إجراءات التنفيذ فور بدء أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، بما يسهم في تنظيم حركة النقل وخدمة المواطنين.

وفي ختام اللقاء، نقل رئيس المدينة تحيات وتقدير محافظ بني سويف لأهالي القرية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تدخر جهدًا في متابعة مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة، وبما يحقق الصالح العام ويدعم جهود التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.