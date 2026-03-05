قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يطمئن على العاملين والمرضى في المستشفيات الجامعية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

قام الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بزيارة والدة أحد العاملين بجامعة بني سويف، محجوزه بقسم طب الحالات الحرجة بمستشفى جامعة بني سويف، كما تفقد حالة أخرى بقسم الاستقبال والطوارئ، للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم.
 

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف،  محمد سليم أمين عام الجامعة، و الدكتور عبد العزيز زين العابدين نائب المدير التنفيذي، والدكتور جون بشرى مدير الأقسام الداخلية، والدكتور عبد الله مصطفى نائب مدير الطوارئ، والدكتور أحمد سالم نائب مدير الطوارئ

وشملت الزيارة جولة تفقدية داخل مستشفيات جامعة بني سويف للاطمئنان على انتظام سير العمل وحسن تقديم الخدمات الطبية، والوقوف على مستوى الأداء داخل الأقسام المختلفة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى في بيئة آمنة ومحفزة للعاملين.


وأكد رئيس الجامعة أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم المرضى والعاملين والوقوف بجانبهم إنسانيًا قبل أي اعتبار، مشددًا على أن الإنسان هو محور العملية الصحية، وأن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والخدمية، بما يعكس رسالتها المجتمعية ودورها الريادي في خدمة أبناء محافظة بني سويف.

جامعة بني سويف طب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

صورة أرشيفية

طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل

ترشيحاتنا

ماذا تفعل الحائض فى ليلة القدر؟

ماذا تفعل الحائض فى ليلة القدر؟.. الإفتاء تجيب

“البحوث الإسلاميَّة” يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة

“البحوث الإسلاميَّة” يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة

موعد اذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 15 رمضان 2026

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 15 رمضان 2026

بالصور

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد