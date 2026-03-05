رئيس جامعة بني سويف يطمئن على العاملين والمرضى في المستشفيات الجامعية

قام الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بزيارة والدة أحد العاملين بجامعة بني سويف، محجوزه بقسم طب الحالات الحرجة بمستشفى جامعة بني سويف، كما تفقد حالة أخرى بقسم الاستقبال والطوارئ، للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم.



رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، محمد سليم أمين عام الجامعة، و الدكتور عبد العزيز زين العابدين نائب المدير التنفيذي، والدكتور جون بشرى مدير الأقسام الداخلية، والدكتور عبد الله مصطفى نائب مدير الطوارئ، والدكتور أحمد سالم نائب مدير الطوارئ

وشملت الزيارة جولة تفقدية داخل مستشفيات جامعة بني سويف للاطمئنان على انتظام سير العمل وحسن تقديم الخدمات الطبية، والوقوف على مستوى الأداء داخل الأقسام المختلفة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى في بيئة آمنة ومحفزة للعاملين.



وأكد رئيس الجامعة أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم المرضى والعاملين والوقوف بجانبهم إنسانيًا قبل أي اعتبار، مشددًا على أن الإنسان هو محور العملية الصحية، وأن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والخدمية، بما يعكس رسالتها المجتمعية ودورها الريادي في خدمة أبناء محافظة بني سويف.