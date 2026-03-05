محافظ بني سويف يلتقى وفداً من هيئة قضايا الدولة

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الخميس، وفداً من هيئة قضايا الدولة.

ضم المستشار صلاح عبد الرؤوف محمد، نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع شمال الصعيد ثان، والمستشار عزمي إسحق بولس، نائب رئيس الهيئة رئيس فرع بني سويف أول، والمستشار إسماعيل محمد محمد، نائب رئيس الهيئة رئيس فرع بني سويف ثان، والمستشار هشام أحمد مصطفى، نائب رئيس الهيئة رئيس نادي بني سويف، والمستشار الأمير عبد الوهاب، نائب رئيس الهيئة بفرع بني سويف أول، وحسن عبد النبي كسابن مدير العلاقات العامة بالهيئة، وفادي عبد المنعم، مدير نادي بني سويف.

وهنأ وفد الهيئة محافظ بني سويف بثقة القيادة السياسية وتولى مسئولية المحافظة، متمنين له التوفيق في قيادة وإدارة المحافظة، مؤكدين ثقتهم في تعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

فيما أعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة وحرص قيادات الهيئة على تقديم التهنئة بتولى المنصب، وإهدائه درع الهيئة والنادي.