محافظات

علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف تنظم ورشة توعوية حول «متلازمة داون»

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظّم قسم الإعاقة العقلية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ورشة توعوية بعنوان "متلازمة داون"، استهدفت الأخصائيين والعاملين بجمعية "الحق في الحياة".

تأتي هذه الفعالية تزامناً مع شهر التوعية بمتلازمة داون وتحت شعار "قدرات مختلفة وحب بلا حدود"، وذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الله أبو النيل، عميد الكلية، والدكتور هيثم ناجي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى كمال، رئيس القسم، حاضر فيها الدكتورة أميرة عبد الرحمن، المدرس المساعد بقسم الإعاقة العقلية، والدكتورة شيماء خالد، بذات القسم.

جاء ذلك بحضور الهيئة المعاونة بالقسم وعدد من الطلاب والأخصائيين.

وأكد الدكتور طارق علي أن هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي والريادي الذي تتبناه جامعة بني سويف في خدمة قضايا ذوي الهمم، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص دائماً على مد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية، بما يضمن تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي متلازمة داون ودمجهم بشكل فعال في المجتمع.

ووجه رئيس الجامعة باستمرار هذه القوافل التدريبية والورش التوعوية التي تستهدف العاملين في الميدان، لضمان تحديث معلوماتهم وتطوير مهاراتهم بما ينعكس إيجابياً على جودة حياة أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة الله أبو النيل، عميد الكلية، أن الورشة تضمنت محاور علمية ركزت على أحدث طرق التعامل والتأهيل، مؤكدةً أن الكلية تسير وفق خطة ممنهجة لنشر الوعي المجتمعي خلال شهر مارس للاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون.
 

بني سويف جامعة بني سويف ذوي الاحتياجات الخاصة

