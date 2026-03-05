قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أجواء رمضانية أسرية .. آداب بني سويف تنظم حفل إفطار جماعي

بني سويف : محمد عبدالحليم

نظّمت كلية الآداب جامعة بني سويف، تحت إشراف الاستاذ الدكتورطارق علي ، رئيس الجامعة، وبرئاسة الأستاذة  الدكتورة عزة جوهري ، عميد الكلية، حفل إفطار جماعي داخل حرم الكلية، بحضور الأستاذة الدكتورة رحاب يوسف ، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وأسرهم إلي جانب ممثلي وسائل الإعلام والصحافة .

شهد الحفل حضور الدكتور طريف شوقي نائب رئيس الجامعة الاسبق  ، والمستشار خالد سالم المستشار القانوني لرئيس الجامعة  ، والفنان الكبير الأستاذ الدكتور عمر فرج، رئيس قسم الدراما والمسرح والنقد بالكلية، والأستاذ الدكتور جمال عبدالمطلب  ، والحكم الدولي محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب بالجامعة   ، إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام وأساتذة الكلية والهيئة المعاونة والموظفين والعمال والطلاب وبعض أسر الحاضرين.

تضمّن الحفل الرمضاني، عدة فقرات، منها مسابقات لأطفال العاملين بالكلية، إلى جانب بعض الفقرات الرمضانية المميزة.

وأشادت عميد الكلية بحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي، الذي شهد حضورًا كبيرًا من أساتذة الكلية والهيئة المعاونة من مختلف الأقسام.

وأكدت  الدكتورة  عزة جوهري حرص إدارة الكلية على التواصل المستمر مع الأساتذة والهيئة المعاونة، ومشاركتهم في مختلف المناسبات، بهدف جمعهم على مائدة واحدة لتعزيز الأجواء الأسرية والعلاقات الإنسانية والاجتماعية بينهم.

وفي ختام الحفل، قدّمت  العميدة التهنئة للحضور  بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًة  المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات. 

بني سويف آداب بني سويف جامعة بني سويف

