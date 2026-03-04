في لقائه الإسبوعي لخدمة المواطنين.. محافظ بني سويف يوجه بتوفير الحماية الاجتماعية لحالات إنسانية ويكلف بحب أزمة مياه منية الجيد

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اليوم ،اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي تتم لبحث مشكلاتهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية، بحضور المختصين من وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين.

بدأ المحافظ اللقاء بمطلب تقدم بها مواطن من مدينة بني سويف،بشأن إعادة إجراء عملية جراحية بمنطقة الحوض،حيث سبق وأن أجريت لها على نفقة الدولة ولكن لم تنجح"على حد تعبير الشاكي"فيما أوضح مسؤولي الصحة أنه تم تحديد ميعاد لإعادة الكشف على المواطن لتقييم نتيجة العملية والنظر في إعادة إجراء العملية " من عدمه" سواء بالمستشفى الجامعي أو التخصصي، خاصة بعد التواصل والاتفاق مع استشاري عظام بالتخصصي

كلف المحافظ المختصين من الوحدة المحلية بمركز ببا وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من الشركة والهيئة، باتخاذ ما يلزم حيال الشكوى التي تقدم بها بعض أهالي قرية منية الجيد ، يتضررون فيها من عدم توصيل خدمة مياه الشرب لمنازلهم الواقعة في منطقة متخللات ، حيث تم توجيه المواطنين بتقديم طلب في شركة المياه،والتي ستقوم بإعداد مقايسة تقديرية لتكلفة التوصيل والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لإسناد أعمال التوصيل لها

وبحث المحافظ شكوى تقدم بها أحد الأهالي عن قرية سنور شرق النيل، يلتمسون فيها عمل مطب صناعي بمدخل القرية ، ومطلب آخر بعمل موقف سيارات بجوار مركز الشباب،والتي على إثرها تم تكليف المعنيين من هيئة الطرق والوحدة المحلية بعمل مطب مؤقت وتزويد منطقة المدخل بعلامات ولوحات إرشادية، وبالنسبة للموقف فقد تم توفير قطعة أرض لهذا الغرض والذي من المقرر أن يتم تنفيذه ضمن مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة بقرى المركز ومن بينها سنور

وجه المحافظ مسؤولي التربية والتعليم بالتواصل مع التنظيم والإدارة لمتابعة موقف بعض عمال النظافة العاملين بالمدارس، للوقوف على أخر المستجدات حول وضعهم الوظيفي، ومازال الموضوع قيد الدراسة بمعرفة التنظيم والإدارة

وفي مجال توفير الحماية الاجتماعية، قرر المحافظ صرف إعانة عاجلة من المحافظة، وأخرى على دفعات من التضامن لحالة إنسانية من الأولى بالرعاية ،سيدة من إحدى الأحياء بمدينة بني سويف،تمر بظروف اجتماعية ومادية وصحية بالغة الصعوبة ، بجانب تكليف التضامن ببحث وضع الأسرة للنظر في دراسة إمكانية منحها معاش ضماني