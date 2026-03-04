علي السبع يعترف بحبه لفرح عزت في الحلقة 16 من مسلسل فخر الدلتا

شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل فخر الدلتا تطورًا دراميًا لافتًا، بعدما اعترف شخصية علي السبع (آسر) بحبه لفرح عزت (خديجة) في مشهد عاطفي حمل الكثير من الصدق والتأثر، ما فتح الباب أمام تحولات جديدة في مسار الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

وجاء الاعتراف بعد سلسلة من المواقف المتشابكة التي جمعت الثنائي، حيث حاول علي السبع إخفاء مشاعره لفترة طويلة، قبل أن تحسم المواجهة الأخيرة قراره بالبوح بحقيقة إحساسه.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد رمزي وتارا عبود، كل من حنان سليمان، كمال أبو ريّة، علي السبع، وأحمد عصام السيد.