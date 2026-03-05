قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة والآثار: مصر دولة مستقرة وآمنة وبعيدة عن التوترات

محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار عددًا من اللقاءات المهنية مع رؤساء ومسئولي كل من الاتحاد الفيدرالي لصناعة السياحة الألمانية (BTM)، واتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV)، ورابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية (RTK)، وعدد كبير من كبار منظمي الرحلات العاملين بالسوق الألماني والأوروبي من بينها مجموعات TUI, Phoenix Reisen, Coral Travel, Jet2holidays, Vtours, LMX Touristik, Schauinsland-Reisen, DER Touristik Deutschland؛ وذلك لبحث تطورات قطاع السياحة في مصر وتعزيز التعاون مع شركاء المهنة في السوق الألماني والأوروبي.

يأتي ذلك في إطار مشاركته في فعاليات بورصة برلين السياحية  (ITB Berlin 2026).

زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني والأوروبي

وتناولت اللقاءات استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع السياحة في مصر والمنطقة، لاسيما في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة، إلى جانب تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل تطوير آليات التعاون المشترك، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني والأوروبي إلى المقصد السياحي المصري، وتعزيز تنافسيته.

وخلال اللقاءات، أكد الوزير أن مصر تتمتع بالاستقرار والأمن، كما أنها بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية إلى مصر تسير بشكل طبيعي، وأن ما يشهده السوق حاليًا من تباطؤ في الحجوزات قصيرة ومتوسطة المدى يعد أمرًا مؤقتًا في ظل التطورات الإقليمية.

كما أكد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع شركاء المهنة في الأسواق السياحية المختلفة، مؤكدًا حرص الوزارة على متابعة مؤشرات الحجز بصورة يومية، بما يتيح سرعة التعامل مع أي متغيرات في الأسواق السياحية.

وأشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو تشجيع تكرار الزيارة للمقصد السياحي المصري، من خلال الترويج لمصر كمقصد سياحي متكامل يتميز بتنوع كبير في منتجاته السياحية التي لا تضاهى، والتي لا تقتصر على السياحة الشاطئية، بل تشمل أيضًا السياحة الثقافية، والسياحة النيلية، والسياحة الروحانية، والسياحة الترفيهية، وغيرها من الأنماط السياحية التي تتيح للسائحين الاستمتاع بتجارب سياحية متعددة ومتميزة.

ومن جانبهم، أكد رؤساء ومسؤولو الاتحادات والرابطة ومنظمي الرحلات وجود طلب ملحوظ من السائحين الألمان والأوروبيين على زيارة مصر، موضحين أن التطورات الإقليمية الأخيرة أسهمت في حدوث تباطؤ مؤقت في بعض الحجوزات خلال الفترة الحالية، مع استمرار الحجوزات الخاصة بموسم الصيف.

كما أشاروا إلى الاهتمام المتزايد من جانب السائحين بالمتحف المصري الكبير، وهو ما انعكس في زيادة الطلب على زيارة مدينة القاهرة، هذا بالإضافة إلى منطقة الساحل الشمالي التي أصبحت محط اهتمام عدد كبير من عملائهم باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الواعدة بالمقصد المصري، مؤكدين على بدء العمل على تطوير برامج سياحية تجمع بين أكثر من منتج سياحي لتلبية مختلف اهتمامات السائحين الألمان والأوروبيين.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق مع رئيس اتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV) على تنظيم رحلة تعريفية لأعضاء الاتحاد من شركات السياحة ومنظمي الرحلات إلى منطقة الساحل الشمالي، للتعرف عن قرب على ما تقدمه من مقومات وتجارب سياحية متنوعة، تمهيدًا لإعداد برامج سياحية متكاملة لهذه الوجهة السياحية والترويج لها في السوق الألماني.

كما أعرب أعضاء الاتحاد عن اهتمامهم بالتعرف بشكل أعمق على منتج السياحة النيلية وما يشهده من تطوير، تمهيدًا لإدراجه ضمن برامجهم السياحية المستقبلية.

وفي هذا السياق، أوضح شريف فتحي أن منتج السياحة النيلية يشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، حيث ارتفع عدد الفنادق العائمة المرخصة، بما في ذلك الفنادق التي تنظم رحلات طويلة بين القاهرة وأسوان، ليصل إلى 237 فندقًا عائمًا، من بينها 180 فندقًا يعمل حاليًا ويستقبل السائحين، فيما يخضع الباقي لأعمال تطوير وتجديد.

وأضاف أن هذا المنتج يتيح للسائحين الاستمتاع بتجارب سياحية متنوعة، تشمل زيارة المعالم الثقافية بالقاهرة مثل منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير ومنطقة القاهرة التاريخية، إلى جانب المواقع الأثرية في الأقصر وأسوان وغيرها من المدن الواقعة على مسار الرحلات النيلية، فضلًا عن السياحة الروحانية من خلال زيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، إلى جانب نمط السياحة الترفيهية.

كما لفت إلى وجود المتحف الآتوني بمدينة المنيا، والمقرر افتتاحه قريبًا، واصفًا إياه بأنه من أكبر المشروعات الثقافية والأثرية بمحافظة المنيا وصعيد مصر، مشيرًا إلى تجهيزه بمرسى نيلي مخصص لاستقبال السفن السياحية، بما يسهم في إتاحة الفرصة للسائحين لزيارته ضمن برامجهم.

وتم الاتفاق مع مسؤول رابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية (RTK) على مشاركة الوزارة في الاجتماع المهني الموسع الذي تعتزم الرابطة تنظيمه في أكتوبر المقبل بألمانيا، بمشاركة نحو 1500 شركة سياحة ومنظم رحلات ألماني، وذلك للترويج للمنتجات والتجارب السياحية المتنوعة بالمقصد المصري.

وتطرق الحديث مع رئيس الاتحاد الفيدرالي لصناعة السياحة الألمانية (BTM) إلى منظومة الخدمات الطبية المقدمة للسائحين داخل العيادات الطبية بالمنشآت الفندقية في مصر، حيث تمت مناقشة سبل تطويرها، إلى جانب بحث آليات تحديث نظام التأمين الصحي المقدم للسائحين بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة.

وأعربت قيادات مجموعة Coral Travel، عن رغبتهم في تنفيذ حملة ترويجية مشتركة للتعريف منطقة الساحل الشمالي، إلى جانب تنظيم رحلة تعريفية لمنظمي رحلات من بولندا لاطلاعهم على مقوماتها وأنشطتها السياحية المتنوعة تمهيدًا لإدراجها ضمن برامجهم.

كما أكد مسئولو TUI Group بدء تشغيل رحلاتهم وتنظيم برامجهم السياحية إلى الساحل الشمالي بدءاً من موسم الصيف القادم، كما أعربت شركة Vtours عن وجود زيادة ملحوظة في الطلب من عملائها على المقصد السياحي المصري، خاصة مدن القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، مع تحقيق نمو في الطلب خلال موسم الصيف.

وتم مع شركة Phoenix Reisen وبحضور محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، مناقشة أوضاع الفنادق العائمة والرحلات النيلية، خاصة الرحلات الطويلة التي تشهد إقبالًا متزايدًا في الأسواق الأوروبية، وبحث عدد من المقترحات لتطوير هذا المنتج، من بينها زيادة المراسي السياحية بالقاهرة وأسوان، ودراسة إتاحة الزيارة الليلية لمعبد إدفو.

وأشار مسؤلو مجموعة Jet2holidays، إلى عزم الشركة زيادة أعداد رحلات الطيران التي سبق الإعلان عن تشغيلها إلى مصر اعتبارًا من عام 2027، إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، من ثلاث مدن بريطانية، لتصل إلى 22 رحلة أسبوعيًا بدلًا من 14 رحلة، مؤكدين حرصهم على الترويج لتنوع التجارب السياحية بالمقصد المصري.

ومن جانبهم، أشاد مسئولو شركة LMX Touristik، بالتجربة السياحية في منطقة أهرامات الجيزة، لا سيما في ضوء ما شهدته من أعمال تطوير أسهمت في تحسين جودة التجربة السياحية وجعلها أكثر تنظيمًا وهدوءًا.

كما ثمّن مسئولو Schauinsland-Reisen جودة الخدمات السياحية المقدمة في مدينتي الغردقة ومرسى علم.

وأشار مسئولو DER Touristik Deutschland إلى خططهم للتوسع في برامجهم لتشمل عدة وجهات سياحية في مصر  إلى جانب الغردقة، وتنفيذ حملات تسويقية مشتركة للترويج للمقصد المصري.

حضر اللقاءات الدكتور محمد البدري سفير مصر في ألمانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و يمنى عثمان نائب سفير مصر في ألمانيا، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، وسوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتشيط السياحي، ومحمد فرج مدير مكتب برلين، وإسماعيل عامر مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وزير السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار مصر السياحة بورصة برلين السياحية

