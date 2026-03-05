قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثتين لطفلتين شقيقتين بإحدى الترع في بني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

عثر أهالي قرية دموشيا التابعة لـ مركز بني سويف، على جثتين لطفلتين شقيقتين في إحدى الترع بالقرية، في واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن بين الأهالي، حيث تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لطفلتين بقرية دموشيا بمركز بني سويف في الترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لمتابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الجثتين لطفلتين شقيقتين من أبناء القرية، وهما: سمية صفوت عبيد، 10 سنوات، ومريم صفوت عبيد، 12 سنة، حيث تم العثور عليهما جثتين في الترعة بقرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وذلك تحت تصرف جهات التحقيق، لحين استكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، والتأكد من ملابسات الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وظروفه، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، كما تم الاستماع إلى أقوال عدد من الأهالي وشهود العيان الذين تواجدوا في محيط مكان العثور على الجثتين.

من جانبهم، سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية دموشيا عقب انتشار خبر العثور على الطفلتين، حيث تجمع عدد من المواطنين في محيط موقع الحادث لمتابعة تطورات الواقعة، معبرين عن صدمتهم لما حدث.

وأكدت المصادر أن الجهات المعنية تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، في الوقت الذي تم فيه نقل الجثتين إلى مشرحة الإخلاء بـ مستشفى بني سويف التخصصي، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمهما لذويهما عقب الانتهاء من التحقيقات والتقارير الطبية المطلوبة. 

بني سويف الفشن دموشيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

صورة أرشيفية

طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل

ترشيحاتنا

رئيس مدينتة سيوة خلال الجولة

لمتابعة جاهزيتها .. رئيس مدينة سيوة يتفقد محطة توليد الكهرباء بالواحة

حملات مكثفة بالأحياء لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يشدد على التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء وبورفؤاد ونوابهم

مديريات بورسعيد تواصل جهودها الخدمية والرقابية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

مديريات بورسعيد تواصل جهودها الخدمية والرقابية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

بالصور

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد