العثور على جثتين لطفلتين شقيقتين بإحدى الترع في بني سويف

عثر أهالي قرية دموشيا التابعة لـ مركز بني سويف، على جثتين لطفلتين شقيقتين في إحدى الترع بالقرية، في واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن بين الأهالي، حيث تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لطفلتين بقرية دموشيا بمركز بني سويف في الترعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لمتابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الجثتين لطفلتين شقيقتين من أبناء القرية، وهما: سمية صفوت عبيد، 10 سنوات، ومريم صفوت عبيد، 12 سنة، حيث تم العثور عليهما جثتين في الترعة بقرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وذلك تحت تصرف جهات التحقيق، لحين استكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، والتأكد من ملابسات الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وظروفه، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، كما تم الاستماع إلى أقوال عدد من الأهالي وشهود العيان الذين تواجدوا في محيط مكان العثور على الجثتين.

من جانبهم، سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية دموشيا عقب انتشار خبر العثور على الطفلتين، حيث تجمع عدد من المواطنين في محيط موقع الحادث لمتابعة تطورات الواقعة، معبرين عن صدمتهم لما حدث.

وأكدت المصادر أن الجهات المعنية تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، في الوقت الذي تم فيه نقل الجثتين إلى مشرحة الإخلاء بـ مستشفى بني سويف التخصصي، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمهما لذويهما عقب الانتهاء من التحقيقات والتقارير الطبية المطلوبة.