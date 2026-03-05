قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر القاطع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس رفض مصر القاطع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مشدداً على دعم مصر الكامل لأمن وسيادة الدول الشقيقة، وعلى ضرورة وقف الحرب والسعي نحو التوصل إلى حلول سلمية تحفظ مقدرات الشعوب وتحقق الاستقرار في المنطقة. 

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اتفاقه مع ما طرحه السيد الرئيس، محذراً من التداعيات السلبية للحرب الجارية على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، ومؤكداً حرص بلاده، خاصة مع عضويتها الحالية بمجلس الأمن الدولي، على الاستماع إلى الرؤية المصرية بما يسهم في تجنب المزيد من التصعيد.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في القطاع بكافة عناصرها، بما يشمل دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية ودون عوائق، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره للتطور المستمر في مسار العلاقات المتشعبة بين البلدين، مؤكداً أهمية تكثيف التنسيق سواء على المستوى الثنائي أو بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل المستجدات الحالية. 

وقد أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتزازه بالزخم الذي تشهده علاقات البلدين، وتقديره لجهود السيد الرئيس في هذا الإطار. وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي على مختلف المستويات خلال الفترة المقبلة.

