هدف كوميدي.. أيمن يونس يشكك في فوز الأهلي على المقاولون

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق على قرار حكم مباراة الأهلي والمقاولون بإلغاء هدف التعادل لذئاب الجبل بداعي التسلل، في اللقاء الذي أقيم بالأمس الخميس، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والمقاولون

وكتب أيمن يونس، في تغريدة له عبر حسابه علي "إكس" "إلغاء كوميدي لهدف المقاولون" فى اشارة له لصحة هدف ذئاب الجبل.

إلغاء هدف لصالح المقاولون العرب في مباراة الأهلي

وشهدت مباراة الأهلي والمقاولون العرب إلغاء هدفًا سجله أحمد ولد باهي لاعب وسط الفريق والنتيجة كان تقدم الأهلي بهدف دون رد، وذلك بعد تدخل تقنية الفيديو والتي أشارت لوجود تسلل قبل تسجيل اللاعب الهدف.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة 21 من عمر منافسات الدوري المصري، ليتواجد الفريق في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركزين الأول والثاني.