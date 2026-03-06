أحمد دويدار: الأهلي من غير إمام عاشور فريق عادي وزيه زي أي حد

علق أحمد دويدار نجم الزمالك السابق علي أداء لاعبي القلعة الحمراء خلال الموسم الحالي

الأهلي

وقال دويدار عبر تصريحات إذاعيه :"الأهلي خد الدوري الموسم الماضي بالمجاملات".

وتابع دويدار: "مش معقول الاهلي صرف المليارات دي كلها واتفرج علي وادي دجلة والاقيه بيلعب كرة احسن".

وأختتم :"الأهلي من غير إمام عاشور فريق عادي وزيه زي أي حد".

وكان قد حقق الأهلي فوزا مهما على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي: محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، إمام عاشور في الدقيقة 71، حسين الشحات في الدقيقة 90+5، بينما أحرز محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة 85.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.