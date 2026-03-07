الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ..غدا

يناقش مجلس الشيوخ غدا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

كما يشهد مناقشة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت صلاح عبد المحسن حته ، بشأن "زيادة دعم صندوق تنمية الصادرات لتشجيع التصدير".

وشهد جدول الأعمال إدراج تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عصام هلال محمود محمد عفيفي، بشأن " من التعامل بالتعاقد على توصيل الغاز بنظام المشروع الأهالي مدينة الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين محافظة الجيزة".