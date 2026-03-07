قصة نجاح بطلها ابن بني سويف .. مدحت من عامل بمصنع رخام إلى مصدر لأوروبا

قال الإعلامي د. عمرو الليثي اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.

وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة، الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي ، مع الاستاذ مدحت.

وقال مدحت انني بدأت حياتي عامل في الورش وفي الرخام وتدرجت من عامل الي فني وكافحت واجتهدت حتي اصبحت امتلك مصنع رخام ، وواجهت العديد من التحديات ومرة اكسب ومرة اخسر وفي ظل كل هذا تتعلم حتي اكتسبت الخبرة.

وأضاف قائلًا: انني ذهبت الي البنك الزراعي والذي دعمني واعطاني ما احتاجه من دعم مالي وفني حتي اصبحت لدي مصنع رخام وقدم لي تمويل ب ٣ مليون جنيه واشتريت ماكينة مهمة للمصنع والان أنا اقوم بتصدير الرخام الي الخارج.

وتابع: انني صبرت علي التحديات الكبيرة التي واجهتها ولكني كنت قوي وصابر واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه واستمررنا في العمل ، ومصنعي حاليا بمدينة الفيوم واتمني ان يكون في محافظتي بني سويف.

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا بد ان يكون لديه هدف وملتزم به وعندما تاخد قرض يجب ان تعرف كيف تستثمره ويكون لديه خطة ، وانه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس ويكون لديه طموح ورؤية وعلم.

واختتم اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا ، وسيوفقنا الله ويزيد دخلنا.

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.