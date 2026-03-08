قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
يامال يقود برشلونة للفوز على بلباو وتعزيز صدارة الدوري الإسباني
مش عارفين نوصل لك.. أحمد موسى يبحث عن فائزة بجائزة برنامج نورانيات قرآنية
عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏
أحمد موسى: مصر دولة آمنة مستقرة.. والمتحف المصري الكبير يزوره يوميا 20 ألف زائر
أحمد موسى: أي ضيف في مصر يحاول الإساءة للوطن يتم ترحيله فورا
عربة عفش حمراء .. أمن بورسعيد يضبط متهما دهس شابا وأنهى حياته أمام ابنته
محافظات

انطلاق مبادرة "متضيعش صيامك" بمركز شباب منقريش ببني سويف.. صور

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

​في إطار خطة الدولة لحماية الشباب واستثمار طاقاتهم خلال شهر رمضان المبارك، شهد مركز شباب منقريش بمحافظة بني سويف تنفيذ فعاليات المبادرة التوعوية "ما تضيعش صيامك".

​تأتي المبادرة كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، حيث تم التنفيذ بالتنسيق بين:-​وزارة الشباب والرياضة (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف - إدارة التعليم المدني) و​صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (التابع لرئاسة مجلس الوزراء - وحدة متطوعي بني سويف).

​ركزت الفعالية على استهداف طلائع وشباب مركز شباب منقريش من خلال عدة محاور:ـ

​التوعية بمخاطر الإدمان: استعراض الآثار الصحية والاجتماعية المدمرة للتعاطي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول "ارتباط المخدرات بالقدرة البدنية أو التركيز".

​تعزيز التعليم المدني: غرس قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب وكيفية استغلال وقت الصيام في أنشطة تنموية.

​الخدمات المجانية: التعريف بدور الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023)، والذي يقدم خدماته العلاجية في سرية تامة وبالمجان.

و​شهد اليوم مجموعة من الأنشطة الرياضية والمسابقات الثقافية، بالإضافة إلى حلقات نقاشية أدارها متطوعو وحدة بني سويف لصندوق مكافحة الإدمان، والذين استخدموا أساليب جاذبة لتوصيل الرسالة التوعوية للشباب تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

تأتي تلك الفعاليات والبرامج برعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف وإشراف السيد هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف والسيد ناصر رمضان وكيل الشباب والسيد مجدي حلمي مدير إدارة التعليم المدني والبرلمان والسيد هاني ناجي مدير إدارة شباب وسط بني سويف


 

بني سويف الفشن منقريش

