انطلاق مبادرة "متضيعش صيامك" بمركز شباب منقريش ببني سويف.. صور

​في إطار خطة الدولة لحماية الشباب واستثمار طاقاتهم خلال شهر رمضان المبارك، شهد مركز شباب منقريش بمحافظة بني سويف تنفيذ فعاليات المبادرة التوعوية "ما تضيعش صيامك".

​تأتي المبادرة كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، حيث تم التنفيذ بالتنسيق بين:-​وزارة الشباب والرياضة (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف - إدارة التعليم المدني) و​صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (التابع لرئاسة مجلس الوزراء - وحدة متطوعي بني سويف).

​ركزت الفعالية على استهداف طلائع وشباب مركز شباب منقريش من خلال عدة محاور:ـ

​التوعية بمخاطر الإدمان: استعراض الآثار الصحية والاجتماعية المدمرة للتعاطي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول "ارتباط المخدرات بالقدرة البدنية أو التركيز".

​تعزيز التعليم المدني: غرس قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب وكيفية استغلال وقت الصيام في أنشطة تنموية.

​الخدمات المجانية: التعريف بدور الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023)، والذي يقدم خدماته العلاجية في سرية تامة وبالمجان.

و​شهد اليوم مجموعة من الأنشطة الرياضية والمسابقات الثقافية، بالإضافة إلى حلقات نقاشية أدارها متطوعو وحدة بني سويف لصندوق مكافحة الإدمان، والذين استخدموا أساليب جاذبة لتوصيل الرسالة التوعوية للشباب تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

تأتي تلك الفعاليات والبرامج برعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف وإشراف السيد هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف والسيد ناصر رمضان وكيل الشباب والسيد مجدي حلمي مدير إدارة التعليم المدني والبرلمان والسيد هاني ناجي مدير إدارة شباب وسط بني سويف



