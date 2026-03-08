الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش | صور

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، تحضيرًا لمباراته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي ستقام بعد غد على استاد الكلية الحربية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في مباراة يتطلع الفريق خلالها لتحقيق الفوز واستعادة النقاط المهمة في مسابقة الدوري.

فوز الأهلي على المقاولون العرب

يأتي ذلك بعد أن حقق الأهلي فوزًا هامًا على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي على استاد المقاولون.

وقد منح هذا الفوز الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة طلائع الجيش، إذ ظهر اللاعبون بحماس واضح خلال التدريبات الأخيرة.



محاضرة فنية من ييس توروب

قبل انطلاق المران، عقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وشملت المحاضرة التركيز على الاستراتيجيات الهجومية والدفاعية، وكذلك توزيع المهام داخل الملعب لضمان الانسجام بين الخطوط خلال اللقاء.

تدريبات شاملة ومشاركة محمد شكري

بدأ اللاعبون المران بتدريبات بدنية لتجهيزهم بدنيًا، قبل الانتقال إلى الجزء التكتيكي الذي تضمن تقسيمة كرة وتنفيذ الجمل الخططية المختلفة.

وشارك محمد شكري، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من كدمة في مشط القدم أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة، ما يعد خبرًا إيجابيًا للجهاز الفني قبل اللقاء المهم.

التطلع لمواصلة الانتصارات

يأمل الأهلي في استغلال حماس اللاعبين وعودة شكري إلى التشكيلة لتعزيز فرصه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام طلائع الجيش، ومواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري الممتاز للحفاظ على موقعه بين المنافسين على اللقب



