لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟
طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز المنزلي
استهداف مستودع شهران للنفط في إيران
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ناقد رياضي: ناصر منسي بمفرده ساهم في أكثرر من ضعف عدد أهداف جميع مهاجمي الأهلي

باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن نجم الزمالك المهاجم ناصر منسي بعد تفوقه أمام الاتحاد السكندري.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صدق أو لا تصدق .. ناصر منسي بمفرده ساهم في  أكثر من ضعف عدد أهداف جميع مهاجمي الأهلي مجتمعين في نصف عدد دقائق اللعب !!!".

وكان قد أكد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، في تصريحات تلفزيونية، أن النادي كان قريبًا جدًا من الحصول على استغناء اللاعب ناصر منسي من نادي الزمالك، لكنه كشف عن بعض التفاصيل المالية التي حالت دون إتمام الصفقة.

أوضح كامل أبوعلي أن الصفقة كانت على وشك الانتهاء مقابل مبلغ يقارب 5 ملايين جنيه، وهو المبلغ الذي كان في متناول النادي المصري وقتها. لكنه أضاف أن الظروف المالية الحالية للصفقة لم تسمح بإتمامها بالشكل الذي كان متوقعًا.

وأشار إلى أنه لو أتيحت له الفرصة لإعادة الزمن، فإنه كان مستعدًا لدفع 25 مليون جنيه للزمالك لضمان انتقال اللاعب، ما يوضح التقدير الكبير لقدرات ناصر منسي وأهميته للفريق.

الوضع الحالي لانتقال ناصر منسي

أكد رئيس النادي أن الوضع الآن مختلف تمامًا، وأن أي محاولة للحصول على اللاعب من نادي الزمالك ستكون صعبة للغاية.

 وأوضح أن الزمالك لن يوافق على أقل من 60 مليون جنيه للحصول على خدمات اللاعب في الوقت الحالي، ما يعكس زيادة قيمة اللاعب السوقية وارتفاع الطلب عليه.

وأضاف أن هذا المبلغ الكبير يجعل الصفقة شبه مستحيلة بالنسبة للأندية المصرية التي لا تملك موارد مالية ضخمة، مما يرفع من صعوبة التعاقد مع اللاعبين المميزين محليًا.

تقييم كامل أبوعلي للصفقة

في ختام تصريحاته، أكد أبوعلي أن ناصر منسي لاعب ذو إمكانيات كبيرة وأن النادي المصري كان محظوظًا بقربه من التعاقد معه. لكنه شدد على أن الظروف المالية في تلك الفترة حالت دون إتمام الصفقة، وأن هذه الصفقة تبقى من أبرز ما كان يمكن أن يضيفه الفريق من حيث القوة الهجومية.

وأكد أن تقييم اللاعب والصفقة أصبح الآن أكبر بكثير مما كان عليه في السابق، مشيرًا إلى أن هذه التجربة أعطت النادي دروسًا في التعامل مع صفقات اللاعبين المهمين والأسعار السوقية المتغيرة بشكل كبير.

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

