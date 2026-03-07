إنبي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي إنبي وكهرباء الإسماعيلية بتقدم إنبي بنتيجة 1-0، على ستاد الإسماعيلية في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف إنبي أقطاي عبد الله في الدقيقة 15 من انطلاق المباراة.

تشكيل إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حمزة الجمل عن تشكيل فريقه لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية، على ستاد الإسماعيلية في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل إنبي كالتالي :

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : مروان داود - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة – هشام عادل.

خط الوسط: زياد كمال - محمد جولدي – عماد ميهوب.

خط الهجوم : حامد عبد الله - أقطاي عبد الله - محمد حتحوت.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومهاب سامي وسيد سعيد وصلاح زايد ومحمد شرقية وجربا سليماني وأحمد كفتة ومحمود كهربا وأحمد زكي.



