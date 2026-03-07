شوط أول سلبي بين غزل المحلة وفاركو بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي غزل المحلة وفاركو بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تشكيل الفلاحين الرسمي لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

عامر عامر ، أحمد العش ، أحمد شوشة ، يحيى زكريا ، عموري ، موري توريه ، بسام وليد ، أحمد الشيخ ، رشاد العرفاوي ، جريندو ، جيمي موانجا.

على مقاعد البدلاء:

النفراوي ، يوسف حسـن ، محمد أشرف ، عبيدي إينــزا ، يوسف العزب ، معاذ عبد السلام ، محمود صلاح ، أحمد ياسر ، ويليامز صنداي.