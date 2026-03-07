رجوعه بقى ضروري .. قرار سار في الأهلي قبل مباراة الطلائع بالدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرةالقدم بالنادي الأهلي بقيادة توروب على عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن سياسة التدوير مع مصطفى شوبير، على أن يتم حسم الحارس الأساسي بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف، مساء يوم الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية.



قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف سيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.





وحرص سيد عبد الحفيظ على التواصل مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.



