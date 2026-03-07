4 خطوات من الأهلي استعداداً لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الأثنين في المباراة المؤجلة من المرحلة ال15 لمسابقة الدوري.



وقرر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف سيد عبد الحفيظ، ‏عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى ‏تونس، استعدادًا لمواجهة ‏فريق الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص سيد عبد الحفيظ على ‏التواصل مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، لمتابعة كافة ‏الترتيبات الخاصة بسفر ‏البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل ‏الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.



ولم تكن خطوة رئاسة البعثة هي الاولي فقط في رحلة تونس ولكن هناك 3 خطوات أخري أولها تحديد موعد السفر يوم الجمعه المقبل والثاني السفر علي طائرة خاصة والثالث هو تكليف وفد من إداريين النادي بالسفر قبل البعثة ب24 ساعة للترتيب لإستقبال الفريق هناك وحجز فندق الإقامة وملعب التدريب.