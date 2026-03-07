كل قوة وحماس.. مدرب الترجي يعلق على مواجهة الأهلي

علق الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، على مواجهة الأهلي، في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بوميل في تصريحات صحفية بعد فوز فريقه على مستقبل المرسي بهدف نظيف واعتلاء صدارة الدوري التونسي: "خلال الاستراحة بين الشوطين ظهر لدينا بعض التحذيرات العضلية لثلاثة لاعبين، ولم أرغب في المجازفة بهم، لذلك أجريت تغييرات سريعة لم تكن ضمن خطتي الأساسية".

وأضاف: "نركز الآن على مواجهة الأهلي المقبلة، والتحضير الجيد سيكون مهمًا للاعبين والجماهير على حد سواء، هدفنا اللعب بكل قوة وحسم الأمور على أرضنا في مباراة الذهاب".

واختتم: “سنخوض مباراة الذهاب أمام الأهلي بأقصى طاقة ممكنة، حتى نتمكن من خوض مباراة الإياب خارج أرضنا بأفضل طريقة ممكنة”.