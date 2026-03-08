قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2026 .. والقنوات الناقلة
«الداخلية الكويتية» تعلن استشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود
زكاة الفطر.. الإفتاء توضح هل يجوز إعطائها لشخص واحد أم أكثر ؟
مشروع قانون المستشفيات الجامعية على طاولة مجلس الشيوخ .. اليوم
طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة
رقم 3 الأهم .. احرص على تناول الرمان يوميًا لهذه الأسباب
محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر .. اليوم
بشعار ملوّن .. جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026: تمكين المرأة أساس المساواة والعدالة
الحب أم الأبوة؟|محمد فراج يُواجه قرارات صعبة لرؤية ابنته.. مواقف مؤثرة بالحلقة الثالثة من «أب ولكن»
رقم 3 الأهم .. احرص على تناول الرمان يوميًا لهذه الأسباب

الرمان من أكثر الفواكه فائدةً للصحة، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية المفيدة التي لا تضاهيها الأطعمة الأخرى، وقد أظهرت الدراسات أن له فوائد عديدة للجسم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

إليك 3 فوائد صحية للرمان مدعومة بالأدلة

- يحتوي الرمان على مركبين نباتيين لهما خصائص طبية قوية

يحتوي الرمان على مادتين فريدتين مسؤولتين عن معظم فوائده الصحية.

1. البونيكالاجين
: البونيكالاجين مضادات أكسدة قوية للغاية موجودة في عصير الرمان وقشره، وقد ثبت أن لها فعالية مضادة للأكسدة تفوق ثلاثة أضعاف فعالية االشاي الأخضر، يُصنع مستخلص الرمان ومسحوقه عادةً من القشر لغناه بمضادات الأكسدة والبونيكالاجين.

2. حمض البونيك:
حمض البونيك، الموجود في زيت بذور الرمان، هو الحمض الدهني الرئيسي في الحبوب، وهو نوع من حمض اللينوليك المترافق ذو تأثيرات بيولوجية قوية

- للرمان تأثيرات مضادة للالتهابات

يُعد الالتهاب المزمن أحد العوامل الرئيسية المسببة للعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني ومرض الزهايمر والسمنة.

يتمتع الرمان بخصائص قوية مضادة للالتهابات، ويعود ذلك بشكل كبير إلى خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في البونيكالاجين، وقد أظهرت الدراسات قدرته على الحد من النشاط الالتهابي في الجهاز الهضمي، وكذلك في خلايا سرطان الثدي وسرطان القولون، وأظهرت دراسة استمرت 12 أسبوعًا على مرضى السكري أن تناول 250 مل من عصير الرمان يوميًا يخفض مؤشرات الالتهاب، البروتين التفاعلي C (CRP) والإنترلوكين-6، بنسبة 32% و30% على التوالي

- قد يكون الرمان مفيدًا أيضًا في مكافحة سرطان الثدي

يُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، وقد أظهرت الدراسات أن مستخلص الرمان يثبط تكاثر خلايا سرطان الثدي، بل وقد يقضي على بعضها.

المصدر vinmec

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

