رقم 3 الأهم .. احرص على تناول الرمان يوميًا لهذه الأسباب

الرمان من أكثر الفواكه فائدةً للصحة، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية المفيدة التي لا تضاهيها الأطعمة الأخرى، وقد أظهرت الدراسات أن له فوائد عديدة للجسم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

إليك 3 فوائد صحية للرمان مدعومة بالأدلة

- يحتوي الرمان على مركبين نباتيين لهما خصائص طبية قوية

يحتوي الرمان على مادتين فريدتين مسؤولتين عن معظم فوائده الصحية.

1. البونيكالاجين

: البونيكالاجين مضادات أكسدة قوية للغاية موجودة في عصير الرمان وقشره، وقد ثبت أن لها فعالية مضادة للأكسدة تفوق ثلاثة أضعاف فعالية االشاي الأخضر، يُصنع مستخلص الرمان ومسحوقه عادةً من القشر لغناه بمضادات الأكسدة والبونيكالاجين.

2. حمض البونيك:

حمض البونيك، الموجود في زيت بذور الرمان، هو الحمض الدهني الرئيسي في الحبوب، وهو نوع من حمض اللينوليك المترافق ذو تأثيرات بيولوجية قوية

- للرمان تأثيرات مضادة للالتهابات

يُعد الالتهاب المزمن أحد العوامل الرئيسية المسببة للعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني ومرض الزهايمر والسمنة.

يتمتع الرمان بخصائص قوية مضادة للالتهابات، ويعود ذلك بشكل كبير إلى خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في البونيكالاجين، وقد أظهرت الدراسات قدرته على الحد من النشاط الالتهابي في الجهاز الهضمي، وكذلك في خلايا سرطان الثدي وسرطان القولون، وأظهرت دراسة استمرت 12 أسبوعًا على مرضى السكري أن تناول 250 مل من عصير الرمان يوميًا يخفض مؤشرات الالتهاب، البروتين التفاعلي C (CRP) والإنترلوكين-6، بنسبة 32% و30% على التوالي

- قد يكون الرمان مفيدًا أيضًا في مكافحة سرطان الثدي

يُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، وقد أظهرت الدراسات أن مستخلص الرمان يثبط تكاثر خلايا سرطان الثدي، بل وقد يقضي على بعضها.

المصدر vinmec