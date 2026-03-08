مُعلق رياضي يُطمئن جماهير الأهلي: كريم فؤاد سيعود خلال 6 أسابيع

كشف المعلق الرياضي أحمد الطيب تفاصيل إصابة كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومدة غيابه المتوقعة، وذلك بعد تأكد إصابته بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

وكتب الطيب عبر حسابه على فيسبوك: "إصابة كريم فؤاد بقطع جزئي في الرباط الصليبي هي إصابة لـ60% من لاعبي الكرة في مصر، ويمكن اللعب عليها بعد تقوية العضلة الخلفية باستمرار. من الممكن العودة للمشاركة خلال 6 أسابيع بإذن الله حسب التشخيص المُعلن. ارفع رأسك، ربنا معك وتعود في أقرب وقت بإذن الله".

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه إصابة لاعبه كريم فؤاد بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأشعة التي أجريت للاعب أكدت إصابته، وتم إرسال التقرير الطبي وصور الأشعة إلى الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة السابقة للتشاور حول تحديد طريقة العلاج المناسبة.

وتعرض فؤاد للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، حيث اشتكى من آلام في الركبة وسقط متأثرًا بالإصابة في الدقيقة السابعة من اللقاء، الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة، محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.