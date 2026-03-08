الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أول ليلة فى العشر الأواخر تبدأ ليلة 21 من رمضان مع مغرب يوم الثلاثاء 10-3-2026 وتستمر حتى فجر يوم الأربعاء 11-3-2026، ليلة من الليالي الوترية المباركة.

وأضافت دار الإفتاء موضحة: أنه يجب علينا أن نغتنم الفرصة بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فلعلها تكون ليلة القدر.

جدول الليالي الوترية في العشر الأواخر 2026

تبدأ ليلة 21 رمضان : مساء الثلاثاء 10 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 23 رمضان : مساء الخميس 12 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 25 رمضان: مساء السبت 14 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 27 رمضان: مساء الاثنين 16 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 29 رمضان: مساء الأربعاء 18 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ماذا كان يفعل النبي في العشر الأواخر من رمضان

كان النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى ليله وأيقظ أهله وشد مئـزره» وفي رواية عن مسلم «كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره»، وينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد في العبادة في العشر الاواخر من رمضان بكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار بقصد التعرض لعفو الله ورحمته ورضوانه، وأيضًا لعله يوافق ليلة القدر فلا يشقى بعدها أبدًا.

ويعد اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم- في العشر الأواخر من رمضان فوق ما كان يجتهد في غيرها، من فضائل العشر الأزاخر، كما روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر، ما لا يجتهد في غيره»، ومن ذلك أنه كان يحيي الليل فيها؛ كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله»، ويحتمل أن المراد إحياء الليل كله، ويحتمل أن يراد بإحياء الليل إحياء غالبه، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلةً حتى الصباح».

فضل العشر الأواخر من رمضان

من فضائل العشر الأواخر من رمضان أن فيها ليلة القدر، التي خصها الله تعالى بخصائص، منها:

1– أنزل الله تعالى القرآن الكريم في العشر الأواخر من رمضان، «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» (القدر: 1).

2– ووصف الله تعالى ليلة القدر بأنها خير من ألف شهر في قوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» (القدر: 3).

3– ووصف الله تعالى ليلة القدر بأنها مباركة في قوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ» (الدخان: 3).

4– وأنه في ليلة القدر تنزل فيها الملائكة والروح، أي: يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، والروح هو جبريل عليه السلام خصه بالذكر لشرفه.

5– ليلة القدر هي ليلة سلام، أي: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا أو أذًى، وفيها السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل.

6– وفي ليلة القدر «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» (الدخان: 4) أي: يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السَّنَةِ، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها.

7– الله تعالى يغفر لمن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا ما تقدم من ذنبه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه»، وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.