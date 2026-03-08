قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
أخبار العالم

إسرائيل تهدّد باستهداف أي مرشح جديد للمرشد الإيراني ومن يدعمه

القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيلاحق أي شخصية تعين كمرشد أعلى جديد في إيران، إضافةً إلى كل من يسعى لتعيين هذا المرشح، مؤكداً أنه "لن يتردد في استهدافهم".

وجاء هذا البيان بعد تصريح محمد مهدي ميرباقري، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، بأن هناك توافقاً بين أغلبية أعضاء المجلس حول اختيار خليفة للمرشد الحالي علي خامنئي.

وأعلن جيش الاحتلال أنه قصف عدة مجمعات لتخزين الوقود تستخدم في العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في بيان: "تستخدم القوات العسكرية للنظام الإيراني خزانات الوقود هذه بشكل مباشر ومتكرر لتشغيل البنية التحتية العسكرية".

وأضاف الاحتلال: "من خلالها يقوم النظام الإيراني بتوزيع الوقود على مختلف المستهلكين، بما في ذلك الكيانات العسكرية في إيران".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن هذه ضربة "هامة" تشكل "خطوة إضافية في تعميق الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني".

وأشار البيان: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بعزم من أجل إضعاف قدرات النظام بشكل كبير وإزالة التهديدات".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل لديها الكثير من المفاجآت خلال المرحلة التالية من عمليتها في إيران.

وأضاف نتنياهو، خلال كلمة عبر الفيديو، أن "لدى إسرائيل خطة منهجية للقضاء على النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن "جيشه سيواصل الحرب على إيران بكل قوته". وأكد أن "سلاح الجو سيطر بشكل شبه كامل على المجال الجوي الإيراني، وعناصر الحرس الثوري الإيراني الذين سيلقون أسلحتهم لن يتعرضوا للأذى".

وتابع نتنياهو: "نقف إلى جانب كل الدول التي تعرضت لهجوم من إيران، وكثيرون يتواصلون معنا".

