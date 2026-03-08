قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
بـ20 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح أكثر من 400 وظيفة جديدة للشباب
الأزهر: اغتنم رمضان بطلب العون والتوفيق من الله
توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار الحاويات وتضغط على الصادرات المصرية للخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بوابة المجد في كتالونيا.. 5 مفاتيح قد تقود حمزة عبدالكريم إلى الفريق الأول لبرشلونة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
أمينة الدسوقي

انتهت أزمة اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم مع نادي برشلونة، بعدما استكمل جميع الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على رخصة العمل، ليصبح رسميا أحد لاعبي الفريق الثاني للنادي الكتالوني، فاتحا صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية داخل أحد أكبر الأندية الأوروبية.

ويستعد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لخوض أولى خطواته داخل منظومة برشلونة، وسط طموحات كبيرة بالوصول إلى الفريق الأول، خاصة في ظل اعتماد النادي المتزايد على المواهب الشابة التي تتألق في الفئات السنية.

لكن الطريق نحو إقناع المدرب الألماني هانزي فليك بمنحه فرصة اللعب مع الفريق الأول لن يكون سهلا، إذ يتطلب من اللاعب تطوير مجموعة من المهارات الأساسية التي تتماشى مع فلسفة النادي الكتالوني.

الضغط العالي مفتاح استعادة الكرة سريعًا

يعتمد برشلونة على أسلوب الضغط العالي كأحد أبرز أسلحته التكتيكية لاستعادة الكرة في مناطق الخصم. 

ويستلزم هذا الأسلوب قدرة كبيرة على التحرك الجماعي والضغط المتواصل على حامل الكرة.

لذلك سيكون على حمزة عبدالكريم إتقان هذا النهج والاندماج سريعًا مع منظومة الضغط الجماعي، ليصبح عنصرا فعال في عملية افتكاك الكرة وبناء الهجمات.

التمرير السريع والتحرك في المساحات الضيقة

يشتهر برشلونة بأسلوب اللعب القائم على التمريرات القصيرة السريعة والتحرك الذكي داخل المساحات الضيقة، وهو النهج الذي تشتهر به أكاديمية النادي الشهيرة لا ماسيا.

ومن أجل التأقلم مع هذه المدرسة الكروية، يحتاج اللاعب إلى تطوير قدرته على التمرير السريع والتحرك دون كرة، بما ينسجم مع فلسفة اللعب الجماعي التي تميز الفريق.

أدوار دفاعية لا تقل أهمية

في منظومة برشلونة، لا يقتصر دور المهاجمين على تسجيل الأهداف فقط، بل يمتد ليشمل القيام بأدوار دفاعية مهمة عند فقدان الكرة.

ولهذا سيكون على حمزة عبدالكريم تطوير قدراته الدفاعية، والمساهمة في الضغط والارتداد السريع لمساندة زملائه، بدل الاكتفاء بانتظار الفرص داخل منطقة الجزاء.

سرعة القرار تحت الضغط

يتميز الدوري الإسباني بإيقاع سريع وضغط متواصل من المدافعين، ما يجعل سرعة اتخاذ القرار داخل الملعب عاملا حاسما في نجاح أي لاعب.

ومن هنا، سيحتاج حمزة عبدالكريم إلى صقل هذه المهارة، ليتمكن من التصرف بذكاء في المواقف المختلفة، سواء بالتمرير أو التسديد أو المراوغة.

اللغة جسر الاندماج داخل الفريق

لا تقتصر رحلة التأقلم على الجوانب الفنية فقط، إذ يمثل تعلم اللغة الكتالونية خطوة مهمة في تسريع اندماج اللاعب داخل الفريق وبيئة النادي.

فإجادة اللغة ستساعده على فهم التعليمات التكتيكية بشكل أدق، كما تعزز تواصله مع زملائه والجهاز الفني داخل الملعب وخارجه.

وبين الطموح والعمل الجاد، تبدو الفرصة متاحة أمام حمزة عبدالكريم لطرق أبواب الفريق الأول لبرشلونة، إذا ما نجح في إتقان مفاتيح اللعبة التي تتطلبها مدرسة النادي الكتالوني العريقة.

حمزة عبدالكريم اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم نادي برشلونة برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

كلب السويس

عرض الحيوان للتحقيق.. تقرير طبي يفجر مفاجأة في حادث كلب السويس .. خاص

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ترشيحاتنا

مزراوي

مزراوي: الصيام لن يعيق تركيزي.. وهدفي التألق مع مانشستر يونايتد

مرموش

ماذا فعل جوارديولا مع مرموش بعد تألقه وتسجيله ثنائية أمام نيوكاسل.. صورة

برشلونة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيك بلباو

بالصور

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد