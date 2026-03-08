بوابة المجد في كتالونيا.. 5 مفاتيح قد تقود حمزة عبدالكريم إلى الفريق الأول لبرشلونة

انتهت أزمة اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم مع نادي برشلونة، بعدما استكمل جميع الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على رخصة العمل، ليصبح رسميا أحد لاعبي الفريق الثاني للنادي الكتالوني، فاتحا صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية داخل أحد أكبر الأندية الأوروبية.

ويستعد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لخوض أولى خطواته داخل منظومة برشلونة، وسط طموحات كبيرة بالوصول إلى الفريق الأول، خاصة في ظل اعتماد النادي المتزايد على المواهب الشابة التي تتألق في الفئات السنية.

لكن الطريق نحو إقناع المدرب الألماني هانزي فليك بمنحه فرصة اللعب مع الفريق الأول لن يكون سهلا، إذ يتطلب من اللاعب تطوير مجموعة من المهارات الأساسية التي تتماشى مع فلسفة النادي الكتالوني.

الضغط العالي مفتاح استعادة الكرة سريعًا

يعتمد برشلونة على أسلوب الضغط العالي كأحد أبرز أسلحته التكتيكية لاستعادة الكرة في مناطق الخصم.

ويستلزم هذا الأسلوب قدرة كبيرة على التحرك الجماعي والضغط المتواصل على حامل الكرة.

لذلك سيكون على حمزة عبدالكريم إتقان هذا النهج والاندماج سريعًا مع منظومة الضغط الجماعي، ليصبح عنصرا فعال في عملية افتكاك الكرة وبناء الهجمات.

التمرير السريع والتحرك في المساحات الضيقة

يشتهر برشلونة بأسلوب اللعب القائم على التمريرات القصيرة السريعة والتحرك الذكي داخل المساحات الضيقة، وهو النهج الذي تشتهر به أكاديمية النادي الشهيرة لا ماسيا.

ومن أجل التأقلم مع هذه المدرسة الكروية، يحتاج اللاعب إلى تطوير قدرته على التمرير السريع والتحرك دون كرة، بما ينسجم مع فلسفة اللعب الجماعي التي تميز الفريق.

أدوار دفاعية لا تقل أهمية

في منظومة برشلونة، لا يقتصر دور المهاجمين على تسجيل الأهداف فقط، بل يمتد ليشمل القيام بأدوار دفاعية مهمة عند فقدان الكرة.

ولهذا سيكون على حمزة عبدالكريم تطوير قدراته الدفاعية، والمساهمة في الضغط والارتداد السريع لمساندة زملائه، بدل الاكتفاء بانتظار الفرص داخل منطقة الجزاء.

سرعة القرار تحت الضغط

يتميز الدوري الإسباني بإيقاع سريع وضغط متواصل من المدافعين، ما يجعل سرعة اتخاذ القرار داخل الملعب عاملا حاسما في نجاح أي لاعب.

ومن هنا، سيحتاج حمزة عبدالكريم إلى صقل هذه المهارة، ليتمكن من التصرف بذكاء في المواقف المختلفة، سواء بالتمرير أو التسديد أو المراوغة.

اللغة جسر الاندماج داخل الفريق

لا تقتصر رحلة التأقلم على الجوانب الفنية فقط، إذ يمثل تعلم اللغة الكتالونية خطوة مهمة في تسريع اندماج اللاعب داخل الفريق وبيئة النادي.

فإجادة اللغة ستساعده على فهم التعليمات التكتيكية بشكل أدق، كما تعزز تواصله مع زملائه والجهاز الفني داخل الملعب وخارجه.

وبين الطموح والعمل الجاد، تبدو الفرصة متاحة أمام حمزة عبدالكريم لطرق أبواب الفريق الأول لبرشلونة، إذا ما نجح في إتقان مفاتيح اللعبة التي تتطلبها مدرسة النادي الكتالوني العريقة.