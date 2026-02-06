الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه

تنتظر الجماهير المصرية لحظ الظهور الأول لـ الموهبة حمزة عبد الكريم بقميص برشلونة أتلتيك بعدما انتقل إلى صفوف النادي الكتالوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من النادي الأهلي

وسيظهر عبدالكريم لاول مرة مع فريق برشلونة الرديف خلال مواجهته المقبلة أمام بارباسترو مساء الأحد الموافق 8 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة في إسبانيا

وتأتي هذه المشاركة المرتقبة في إطار سعي الجهاز الفني لنادي برشلونة إلى اختبار قدرات اللاعب سريعًا، خاصة في ظل قِصر مدة الإعارة، ورغبة النادي في حسم قراره بشأن مستقبله خلال فترة وجيزة

وتُذاع مباريات لفريق برشلونة أتلتيك، عبر قناة IB3 الكتالونية، وكذلك عبر شبكة esport3