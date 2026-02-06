قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح مسجد الشهيد طيار عاطف السادات بقرية كفر هلال

افتتاح مسجد في المنوفية
افتتاح مسجد في المنوفية
مروة فاضل

 شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية افتتاح مسجد الشهيد طيار عاطف السادات " آل هلال " سابقاً بقرية كفر هلال ببركة السبع عقب الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده بالجهود الذاتية علي مساحة 750 م2، وذلك في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بإعمار بيوت الله وتشييد وتطوير المساجد مما يعكس رسالة الدين الإسلامي السمحة ويعزز دورها الديني والمجتمعي لتحقيق التنمية المستدامة بجميع القطاعات .

 حضر الإفتتاح  محمد موسي نائب المحافظ، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية،  سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، النائب محمد موسي عضو مجلس الشيوخ ، النائب محمد العدوي عضو مجلس النواب ، الدكتور مهندس محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين بجمهورية مصر العربية ورئيس مجلس الأعمال القطري ، الفريق باسم هلال رئيس حرس الحدود الأسبق ، المحاسب رفعت هلال ،  رضا هلال ،  ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ، وجمع غفير من أهالي القرية .

حيث ألقي الدكتور الشحات عزازي إمام وخطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الادارية خطبة الجمعة تحت عنوان " الدعوة الي الله تعالي بالحكمة والموعظة الحسنة ليس خطاباً علي المنابر بل سلوكٌ شخصيٌ من كل واحد منَّا " ، مشيراً أن الدعوة إلى الله سلوك شخصي يرتكز على الحكمة والرفق في النصح والتحكم في النفس عند الغضب، والإنصاف عند الاختلاف ، وجمال السلوك يبدأ من الدائرة القريبة بإكرام الأهل والإحسان إليهم ، مستشهداً بالهدي النبوي الشريف لبناء جسور الثقة وإحياء القيم الأخلاقية في المجتمع، مؤكداً دور المساجد كمنبر لنشر السكينة ومنبع الجمال والكمال الأخلاقي، واختتم الخطبة بالدعاء  بأن يحفظ الله وطننا مصر وأهلها.

هذا وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، وقدم الشكر والتقدير للقائمين علي هذا الصرح الديني معرباً عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله ، مشيراً إلى أهمية دور المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد ونشر الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، مؤكداً على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد وصيانة وترميم 140 مسجداً بنطاق المحافظة خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتي الآن وذلك على نفقة الوزارة وبالجهود الذاتية ، يأتي هذا في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله وتجهيزها في أبهي صورة تليق بقدسيتها ونشر رسالة الوسطية والإعتدال بما يساهم في أداء الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد ويعزز القيم الدينية  والأخلاقية في المجتمع .

جدير بالذكر أن المسجد تأسس في عام  1960م باسم مسجد " آل هلال " وتم تغيير اسمه تخليداً لذكري الشهيد طيار عاطف السادات شهيد حرب أكتوبر 1973م ، وافتتحه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية الراحل محمد أنور السادات عقب تجديده وتطويره في عام 1979م .

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية افتتاح مسجد اوقاف المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

اداء صلاة الجمعة

محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر

الطبيب المعتدي عليه

الطبيب المعتدى عليه في المنوفية: اتبهدلت و اتكسرت مناخيري وداخل عمليات بكرة

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد