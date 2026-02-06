محافظ المنوفية يفتتح مسجد الشهيد طيار عاطف السادات بقرية كفر هلال

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية افتتاح مسجد الشهيد طيار عاطف السادات " آل هلال " سابقاً بقرية كفر هلال ببركة السبع عقب الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده بالجهود الذاتية علي مساحة 750 م2، وذلك في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بإعمار بيوت الله وتشييد وتطوير المساجد مما يعكس رسالة الدين الإسلامي السمحة ويعزز دورها الديني والمجتمعي لتحقيق التنمية المستدامة بجميع القطاعات .

حضر الإفتتاح محمد موسي نائب المحافظ، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، النائب محمد موسي عضو مجلس الشيوخ ، النائب محمد العدوي عضو مجلس النواب ، الدكتور مهندس محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين بجمهورية مصر العربية ورئيس مجلس الأعمال القطري ، الفريق باسم هلال رئيس حرس الحدود الأسبق ، المحاسب رفعت هلال ، رضا هلال ، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ، وجمع غفير من أهالي القرية .

حيث ألقي الدكتور الشحات عزازي إمام وخطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الادارية خطبة الجمعة تحت عنوان " الدعوة الي الله تعالي بالحكمة والموعظة الحسنة ليس خطاباً علي المنابر بل سلوكٌ شخصيٌ من كل واحد منَّا " ، مشيراً أن الدعوة إلى الله سلوك شخصي يرتكز على الحكمة والرفق في النصح والتحكم في النفس عند الغضب، والإنصاف عند الاختلاف ، وجمال السلوك يبدأ من الدائرة القريبة بإكرام الأهل والإحسان إليهم ، مستشهداً بالهدي النبوي الشريف لبناء جسور الثقة وإحياء القيم الأخلاقية في المجتمع، مؤكداً دور المساجد كمنبر لنشر السكينة ومنبع الجمال والكمال الأخلاقي، واختتم الخطبة بالدعاء بأن يحفظ الله وطننا مصر وأهلها.

هذا وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، وقدم الشكر والتقدير للقائمين علي هذا الصرح الديني معرباً عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله ، مشيراً إلى أهمية دور المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد ونشر الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، مؤكداً على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد وصيانة وترميم 140 مسجداً بنطاق المحافظة خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتي الآن وذلك على نفقة الوزارة وبالجهود الذاتية ، يأتي هذا في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله وتجهيزها في أبهي صورة تليق بقدسيتها ونشر رسالة الوسطية والإعتدال بما يساهم في أداء الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد ويعزز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع .

جدير بالذكر أن المسجد تأسس في عام 1960م باسم مسجد " آل هلال " وتم تغيير اسمه تخليداً لذكري الشهيد طيار عاطف السادات شهيد حرب أكتوبر 1973م ، وافتتحه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية الراحل محمد أنور السادات عقب تجديده وتطويره في عام 1979م .