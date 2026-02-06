المنوفية.. إصلاح هبوط أرضي مفاجئ في براهيم

شهدت قرية براهيم بمركز منوف في محافظة المنوفية هبوط ارضي بالناحية الشرقية بالقرية.

وتابع وليد سالم رئيس المركز والمدينه التعامل مع آثار هبوط ارضي بالناحيه الشرقية ببرهيم بالاستعانة بمعدات فرع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمنوف برئاسة المهندس احمد القواس رئيس الفرع.

كما تم الاستعانة بمعدات شركة مياه الشرب بشبين الكوم.

كما تم صيانة أعمال الكهرباء بمعرفه شبكة كهرباء برهيم واستدعاء لجنه من مهندسين التنظيم بمجلس المدينة للمنشات الايله للسقوط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك بحضور وفاء مطاوع رئيس الوحدة المحلية ببرهيم.

واستمرت أعمال الاصلاح ليلا وإصلاح عطل صرف صحي بالمنطقة بمعرفة فرع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بحضور رئيس الوحدة المحلية ببرهيم.