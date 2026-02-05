غلق مركز علاج إدمان مخالف ببركة السبع في المنوفية

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية قرار غلق رقم (310) لأحد مراكز علاج الإدمان المخالفة بدائرة مركز بركة السبع، وذلك بالتنسيق الكامل مع مركز شرطة بركة السبع.

وجاءت الحملة بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة من فريق الإدارة ضم كلًا من: د. أحمد حسن، د. مصطفى خلف، د. فهيم حمدي، د. ماريهان صبري، ود. وسام السيد، لتنفيذ قرار الغلق والتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعمل المنشآت الصحية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مديرية الشئون الصحية لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتصدي لأي ممارسات مخالفة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع المؤسسات العلاجية بالاشتراطات القانونية والفنية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملات الرقابية مستمرة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المرضى أو تخالف القوانين المنظمة للعمل الطبي، مشددًا على أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى، وأن المديرية تعمل بكل حزم لضمان بيئة علاجية آمنة ومنضبطة.