محافظ المنوفية يسلم مساعدات لـــ 80 حالة إنسانية بقيمة 700 ألف جنيه

وسط فرحة الأهالي ، سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية تنوعت بين لحوم ومواد غذائية وبطاطين لـ 80 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة بقيمة مالية تجاوزت 700 ألف جنيه ، تكفل الحاج أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري بدعم 50 حالة من إجمالي عدد الحالات ، وذلك لإعانتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والإجتماعية الصعبة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب إبراهيم الخواجة مدير إدارة العلاقات الحكومية بمجموعة حديد العشري وعضو مجلس أمناء السادات ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مديري مديريات الصحة ، التموين ، العمل ، التضامن الاجتماعي ،مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

رحب محافظ المنوفية بالحضور ، مقدماً خالص تهانيه القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ، مؤكداً حرصه علي تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولي بالرعاية ، مشيدا بدور رجال الأعمال ودورهم البارز في المشاركة المجتمعية الفعالة ومقدماً الشكر لرجل الأعمال الحاج أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري تقديراً لمجهوداته ، مشيراً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشي .

وخلال اللقاء حرص محافظ المنوفية على الاستماع لكل حالة على حدة للوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم ، موجهاً وكيل وزارة الصحة بتحويل 20 حالة مرضية إلى مستشفيات رمد أشمون ، بركة السبع ، الباجور ، والتأمين الصحي ،الجراحات المتخصصة بميت خلف ، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج المناسب لهم ، كما كلف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 15 حالة لمساعدتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية وكذا استخراج كروت خدمات متكاملة لعدد من ذوى الهمم ، كما كلف المحافظ مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 17 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة ، ووجه المحافظ وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية حرصه علي استمرار التواصل الدائم مع جموع أهالي وأبناء المحافظة ، وأعرب المواطنون عن سعادتهم وشكرهم للمحافظ لدعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم ، مثمنين جهوده في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية .