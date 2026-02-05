قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 صورة ترصد إنتهاء إستعدادات المدارس لعودة الدراسة وبدء الترم الثاني السبت
دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حجب روبلوكس في مصر
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
محافظات

محافظ المنوفية يسلم مساعدات لـــ 80 حالة إنسانية بقيمة 700 ألف جنيه

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

 وسط فرحة الأهالي ، سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية تنوعت بين لحوم ومواد غذائية وبطاطين  لـ 80  حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة بقيمة مالية تجاوزت 700 ألف جنيه ، تكفل الحاج أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري بدعم 50 حالة من إجمالي عدد الحالات ، وذلك لإعانتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والإجتماعية الصعبة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية

 جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب إبراهيم الخواجة مدير إدارة العلاقات الحكومية بمجموعة حديد العشري وعضو مجلس أمناء السادات ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مديري مديريات الصحة ، التموين ، العمل ، التضامن الاجتماعي ،مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

 رحب محافظ المنوفية بالحضور ، مقدماً خالص تهانيه القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ، مؤكداً حرصه علي تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولي بالرعاية ، مشيدا بدور رجال الأعمال ودورهم البارز في المشاركة المجتمعية الفعالة ومقدماً الشكر  لرجل الأعمال الحاج أيمن العشري رئيس  مجلس إدارة مجموعة حديد العشري تقديراً لمجهوداته ، مشيراً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشي .

وخلال اللقاء حرص محافظ المنوفية  على الاستماع لكل حالة على حدة للوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم ، موجهاً وكيل وزارة الصحة بتحويل 20 حالة مرضية إلى مستشفيات رمد أشمون ، بركة السبع ، الباجور ، والتأمين الصحي ،الجراحات المتخصصة بميت خلف ، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج المناسب لهم ، كما كلف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 15  حالة لمساعدتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية وكذا استخراج كروت خدمات متكاملة لعدد من ذوى الهمم ، كما كلف المحافظ مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 17 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة ، ووجه المحافظ وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية حرصه علي استمرار التواصل الدائم مع جموع أهالي وأبناء المحافظة ، وأعرب المواطنون عن سعادتهم وشكرهم للمحافظ  لدعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم ، مثمنين جهوده في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية .

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

