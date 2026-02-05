فلكيا .. غرة رمضان الخميس الموافق 19 فبراير

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن يوم /الأربعاء/ الثامن عشر من فبراير الجاري هو المتمم لشهر شعبان 1447هـ ، وأن غرة شهر رمضان المعظم 1447هـ فلكيا يوم /الخميس/ التاسع عشر من فبراير الجاري.

وذكر بيان صادر اليوم عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هـ ( الموافق 17 فبراير (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد أن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في كل من كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا، ويغرب القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بثلاث دقائق، وفي القاهرة بأربع دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (3 - 4 دقائق).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية ستكون بمدد تتراوح بين (1 - 12 دقيقة) ماعدا المنامة بالبحرين، ودبي وأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومسقط بعمان وطهران بإيران حيث يغرب القمر فيهم مع غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).

كما يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في كراتشي بباكستان بدقيقة واحدة وفي كل من كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا بأربع دقائق.