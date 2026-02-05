وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الاتفاق بين الحكومة السورية والقوات الكردية يضمن الحقوق الأمنية والسياسية لأكراد سوريا.

وقال الوزير الفرنسي: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي في تصريحات له : الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد يعزز جهودنا في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.



وتابع وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا وقفت إلى جانب الشعب السوري الذي كان ضحية لهمجية نظام الأسد.



وختم وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا تقف إلى جانب الشعب السوري الذي توفرت له الفرصة لبناء مستقبل جديد.