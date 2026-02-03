قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فرنسا تسجل أدنى معدل تضخم منذ 5 أعوام وسط تراجع أسعار السلع والخدمات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

سجل معدل التضخم في فرنسا تراجعا غير متوقع ليصل إلى أدنى مستوياته خلال خمسة أعوام، ليستقر رغم ذلك دون المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وأفادت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي، ونقلتها وكالة «بلومبرغ»، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس سنوي خلال شهر يناير، مقارنة بارتفاع بلغ 0.7% في شهر ديسمبر الماضي.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار المنتجات الصناعية، لا سيما الملابس والأحذية، في ظل امتداد فترة التخفيضات الشتوية هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات تراجع مؤشر أسعار الخدمات – الذي يحظى بمتابعة دقيقة من قبل البنك المركزي الأوروبي – إلى أقل من 2%، وذلك للمرة الأولى منذ نحو أربعة أعوام، ما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة

معدل التضخم في فرنسا التضخم في فرنسا فرنسا أخبار فرنسا البنك المركزي الأوروبي مكتب الإحصاء الفرنسي

