تسجيلات السيارات الجديدة في فرنسا تنخفض 6.55% خلال يناير 2026

أ ش أ

كشفت بيانات صادرة عن منصة صناعة السيارات الفرنسية (PFA)، انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة في فرنسا بنسبة 55ر6% على أساس سنوي فخلال شهر يناير الماضي.

وأفادت المنصة - حسبما ذكر موقع "بورس روما" الاقتصادي المتخصص اليوم /الأحد/ - بتسجيل 157ر107 سيارة ركاب في فرنسا الشهر الماضي.

وبلغ عدد أيام العمل في شهر يناير الماضي 21 يوما في عام 2026، مقارنة بـ 22 يوما في عام 2025.

وانخفضت تسجيلات السيارات الجديدة لمجموعة "ستيلانتيس"، التي تضم علامات "بيجو" و"سيتروين" و"دي إس" و"أوبل"، بنسبة 69ر2% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت مجموعة "رينو" (علامات "رينو" و"داسيا" و"ألبين") ارتفاعا في تسجيلاتها في فرنسا بنسبة 13ر1% على أساس سنوي في شهر يناير الماضي.

وفي المقابل، شهدت شركة "تسلا" الأمريكية انخفاضا حادا في مبيعاتها بنسبة 07ر42% على أساس سنوي الشهر الماضي.