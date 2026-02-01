زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة بدمنهور تعتدي على شاب بالضرب بأحد السناتر التعليمية ما أثار حالة واسعة من الجدل .

تبين بعدها أن الشاب يدعي أسامة الشبشيري صاحب الواقعة،وقال في تصريحات له إنه قام بتحرير 9 محاضر رسمية ضد الفتاة، في إطار سعيه للحصول على الحماية القانونية، موضحًا أن الخلافات بدأت عقب فسخ الخطوبة، قبل أن تتطور – بحسب قوله – إلى ملاحقات متكررة، وتعديات لفظية، وتهديدات مستمرة، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للأجهزة الأمنية وتحرير عدة بلاغات رسمية.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي.